#intervju Benjamin Zajc, dramaturg: Lutkovne predstave otrokom pokažejo svet

Benjamin Zajc je dramaturg mlajše generacije, ki je do gledališča prišel po naključju. A od trenutka, ko je vstopil v prostore akademije, je ljubezen do odra, besede in predvsem lutk postala neizmerljiva. Ustvarja besedila za odrasle lutkovne predstave. Nazadnje je v sodelovanju z Mijo Skrbinac pripravil priredbo romana Agote Kristof ter tako soustvaril lutkovno predstavo za odrasle Šolski zvezek. Sicer je dramaturg v Lutkovnem gledališču Ljubljana.