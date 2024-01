V Slovenskem ljudskem gledališču Celje je vse nared, da se dvigne zastor in se pričnejo 32. Dnevi komedije. Letošnji festivalski program bo poleg osmih tekmovalnih predstav ponudil tudi izjemno bogat spremljevalni program s štirimi predstavami iz Slovenije in tujine, okroglimi mizami, delavnicami in koncertom Bilbi s spremljevalno skupino. Po vsaki predstavi se bodo lahko gledalci in gledalke pogovorili z ustvarjalci, pogovore pa bodo vodili igralke in igralci celjskega ansambla. »V lanskem koledarskem letu sem si ogledala 19 predstav, od katerih sem jih v tekmovalni program uvrstila osem. Gre tako za komedije v gledaliških hišah kot za neodvisne produkcije. Ravno zaradi drugačnih produkcijskih pogojev, kot tudi zahtev občinstva, pa so med njimi velike razlike,« ugotavlja selektorica Kaja Novosel, ki je v letošnji tekmovalni program, kot rečeno, uvrstila osem predstav, ki se potegujejo tako za nagrade strokovne žirije kot tudi nagrado občinstva. Od teh jih sedem prihaja iz petih slovenskih javnih gledališč, ena predstava pa je produkcija zasebnega producenta. »Opazna je problematizacija pozicij moči, kar se mi zdi aktualno za trenutek, v katerem živimo. Tu gre bodisi za problematiko starejših, za odnose med vodilnimi in podrejenimi ali pa za socialno podrejene skupine in kako se umeščajo v družbo,« je še poudarila Novoselova.

Festival bodo 10. februarja odprli s komedijo Kar hočete Williama Shakespearja (SNG Drama Ljubljana), v nadaljevanju pa se bodo na odru celjskega gledališča zvrstile še predstave Lunapark Jelene Kajgo(Mestno gledališče Ljubljansko), Tango Slawomirja Mrožka (SNG Drama Ljubljana), Paradiž Mattea Spiazzija domačega SLG Celje, Nekaj v zraku Vladimirja Bartola in Simone Hamer (Slovensko stalno gledališče Trst), Arzenik in stare čipke Josepha Kesselringa (Mestno gledališče ljubljansko), Predsednice Wernerja Schwaba (Prešernovo gledališče Kranj). Edina neodvisna produkcija bo Zdrava pamet Nika Škrleca v uprizoritvi KUD Dveh in Rumena zavesa, d. o. o.

Žlahtno komedijsko pero Nini Majer Ivanetič

Posebnost ali vsaj pomenljivo za letošnji festival je, da v tekmovalnem naboru, z izjemo enega avtorskega projekta in ene dramatizacije slovenske novele, večina predstav ni nastala na podlagi slovenskih dramskih besedil. Zato je razveseljivo, da bodo na 32. Dnevih komedije po štiriletnem premoru, zaradi bienalnega značaja razpisa, znova podelili žlahtno komedijsko pero. Že drugič ga bo prejela avtorica Nina Majer Ivanetič, tokrat za komedijo Komu gori. Tako je soglasno odločila strokovna žirija v sestavi Tatjana Doma (predsednica), Živa Čebulj in Barbara Medvešček.

Dnevi komedije pa se bodo 25. februarja zaključili s predstavo komika Tadeja Toša z naslovom Abrahmm. Letošnja žirija, v kateri bodo gledališka in radijska režiserka Živa Bizovičar, dramaturginja, režiserka, igralka in publicistka Ajda Rooss ter dramski igralec in gledališki lektor Simon Šerbinek, pa bo podelila nagrado za žlahtno predstavo, žlahtnega režiserja, žlahtno komedijantko in žlahtnega komedijanta. Kot vsako leto pa bodo svojo najboljšo komedijantko ali komedijanta večera izbrali gledalke in gledalci, ki bodo glasovali tudi za najboljšo komedijo festivala.

*** Na 32. Dnevih komedije bodo po štiriletnem premoru znova podelili žlahtno komedijsko pero. Že drugič ga bo prejela avtorica Nina Majer Ivanetič.