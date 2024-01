Ko vzameš galaxy s24 ultra v roke, najprej opaziš, da je telefon skoraj nemogoče ločiti od svojega predhodnika. Sicer je res kak milimeter manjši in tanjši ter za kak delček milimetra ožji. Tudi ohišje je letos iz titana in ne več iz aluminija, kar je super. Nismo pa prepričani, da bi razliko opazili na pogled ali na dotik. Na hrbtišču oziroma pri postavitvi hrbtnih kamer se ni spremenilo prav nič. Še najbolj opazna sprememba se tiče oblike zaslona, ki ni več ukrivljen ob straneh. Gre za popularen trend, ki se mu uklanja vse več androidov. Verjetno ima tudi praktične koristi. Vtis je, da je na ravnem zaslonu lažje zadeti gumb za ugašanje nadležnih oglasnih pojavnih oken na spletnih straneh, ko se izrišejo preblizu roba zaslona. Je pa občutek držanja naprave z ukrivljenim zaslonom in hrbtiščem praviloma bolj prijeten. Vsaj za naš okus. Ob primerjavi lanskega in letošnjega modela se je še največja razlika pojavila prav pri otipu oziroma občutku v dlani.

Malo so spremenili tudi dimenzije in ločljivost zaslona, ki je zdaj malenkost boljša, čeprav je površina zaslona neznatno manjša. Diagonala Amoled zaslona še naprej meri 17,3 centimetra (6,8 palca), z ločljivostjo 3120 x 1440 oziroma gostoto 505 pik na palec (ppi). Frekvenca osveževanja zaslona je dinamična, z najvišjo pri 120 hercih (Hz). Najvišja svetilnost je 2600 kandel. Ima tudi podporo za HDR10+.

Sklop kamer ostaja vrhunski

Telefon tudi v Evropi poganja premijski procesor snapdragon 8 gen 3, pomaga pa mu 12 GB delovnega spomina. V vstopni različici je 256 GB prostora za shranjevanje. Baterija ima kapaciteto 5000 miliampernih ur (mAh) in zadošča za ves dan uporabe. Polni se žično z močjo do 45 vatov (W). To je 65 odstotkov v 30 minutah. Odpornost na vodo in prah po standardu IP68 pomeni, da lahko zdrži na globini 1,5 metra do 30 minut. Do sem v resnici praktično nič drugačnega kot lani. Tudi v telefon vgrajeno pisalo je še vedno v telefon vgrajeno pisalo z istimi funkcijami.

Pretiranih razlogov za nadgradnjo lastnikom lanskih modelov ne ponuja niti sklop kamer. Edina sprememba je na ravni periskopskega teleobjektiva, ki ima po novem ločljivost 50 milijonov pik (MP) in 5-kratno optično povečavo. Glavna kamera (200 MP), teleobjektiv (10 MP), ultraširokokotna kamera (12 MP) in prednja kamera (12 MP) imajo iste specifikacije. Kakršne koli razlike pri fotografijah so najverjetneje posledica novega procesorja.

Fotografije so sicer vrhunske. Bile so že lani. Glavna kamera pri polni ločljivosti zmore delati fotografije, ki bi jih lahko uporabljali tudi za velike plakate. Tudi s standardno ločljivostjo premorejo ogromno podrobnosti, so čiste in jasne. Z nekoliko samsungovsko navitimi barvami, a tudi z odličnim dinamičnim razponom. Periskopski teleobjektiv nalogo opravi super. Standardni teleobjektiv pa je odličen za fotografije oseb ali portrete. Tudi sebki s prednjo kamero so zelo kakovostni. Ultraširokokotna kamera močno ukrivlja prostor, sicer pa so fotografije lepe in z dovolj podrobnostmi. Odlično se izkažejo tudi pri nočni fotografiji. Isto smo rekli že lani.

Čudež tehnike, ne pa še končni izdelek

Če je bila lani glavna novost odlična 200-MP glavna kamera, je letos to zagotovo integracija umetne inteligence. Začnimo z najbolj spektakularno. Ta naziv si zasluži sprotno prevajanje telefonskih pogovorov med podprtimi jeziki (slovenščina za zdaj ni med njimi). Za začetek izpostavimo, da je ta funkcionalnost čudež tehnike in da smo lahko resnično srečni, da živimo v dobi, ko je kaj takega mogoče. Po drugi strani pa je treba priznati – riba babilonka to ni.

Samsung in Google sta se glede funkcionalnosti te Googlove storitve kar sama nekoliko ustrelila v nogo, ko sta ljudem obljubljala preveč s trditvami o prevajanju v živo. Ni res. Telefon tolmači v živo. Kar je nekaj povsem drugega. Predvsem pomeni, da bo med tem, kar pove govorec, in prevodom, ki ga sliši sogovornik na drugi strani telefonske linije, minilo kar nekaj časa. Preveč za naraven pogovor. Kdor se bo orodja posluževal, se bo pogovarjal bolj podobno govoru prek CB radijskih postaj. Sogovorniku je treba jasno dati vedeti, kdaj smo končali in kdaj lahko prične govoriti on. Čudež tehnike, ampak še daleč od odlične uporabniške izkušnje.

Potem je tu še manipuliranje s fotografijami. To deluje zgolj ob spletni povezavi. Gre za nekoliko nadgrajeno funkcionalnost, ki jo je Google že ponujal v prejšnjih generacijah androidnih telefonov. V razširjeni različici se najbolje izkaže dopolnjevanje fotografije onkraj robov kadra. Lahko tudi označimo posamezne predmete na fotografiji, jih izbrišemo, premikamo, povečamo ali pomanjšamo. Deluje. In tudi nastalo luknjo, ko označeni predmet premaknemo, pogosto lepo zapolni z izmišljenim ozadjem. So pa predmeti pogosto odrezani površno. Roža, ki smo jo premaknili s police na mizo, je s seboj vzela še dober del police in stene, zato v novem položaju ni prepričala.

Še najbolje se izkaže orodje za urejanje besedil v aplikaciji notes. Umetna inteligenca tudi v tem primeru pomaga zgolj ob spletni povezavi, kar zmore tudi chatGPT. Ima pa prednost, da dokaj učinkovito lektorira tudi slovenske zapise ter pri tem ne spreminja besedila, ampak ponudi predlog popravka, ki ga lahko uporabnik sprejme ali zavrže. Tega chatGPT ne zna. Poleg tega dela tudi dokaj solidne povzetke besedil in ponuja predloge za njihovo urejanje ter zna prevajati iz in v slovenščino. Zelo koristno.

Letošnja ultra stane 1449 evrov za začetno različico. Do 30. januarja za to ceno sicer dobite različico s 516 GB prostora za shranjevanje. Če novosti, ki jih prinaša telefon, za vas niso nepogrešljive, pa se splača še enkrat pogledati lansko ultro, ki se jo dobi tudi že za kakšnih 400 evrov manj.

*** Prevajanje med podprtimi jeziki ob telefoniranju deluje, ni pa tako sprotno, kot bi si uporabnik želel. Gre bolj za tolmačenje s konkretno zamudo.