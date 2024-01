Merlin bo proizvajal električno energijo

Bosanski pevec Dino Merlin se je po pisanju portala Imperial.net z ženo Amelo Dervišhalidović in ameriškima poslovnima partnerjema, kardiologom A. Hamidom Hakkijem in Belmino Hakki, ki živita na Floridi, odločil ustanoviti podjetje v ZDA. Podjetje se bo ukvarjalo s proizvodnjo električne energije z uporabo valovanja, vetra in sonca, patent za napravo, ki bo to omogočala, pa so jim odobrili leta 2020.