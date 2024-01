Whoopi: Ne morejo biti vsi zmagovalci

Po razočaranju, ki so ga doživeli ustvarjalci filma Barbie ob razglasitvi nominacij za oskarje, se je oglasila igralka in dobitnica oskarja Whoopi Goldberg. V nasprotju z večino drugih v Hollywoodu, ki so tako ali drugače vpeti v filmsko industrijo in so glasno izražali mnenja, da bi za oskarja kot režiserka in igralka morali biti nominirani tudi Greta Gerwig in Margot Robbie, sama meni, da pri nominacijah nihče ni bil spregledan. »Morate se zavedati, da vsi pač ne morejo dobiti nagrade in da gre za precej subjektivno stvar. Filmi so subjektivni. Filmov, ki jih imate radi, morda nimajo radi ljudje, ki glasujejo,« je dejala Whoopi Goldberg.