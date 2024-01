Biković, ki je leta 2021 dobil rusko državljanstvo in prejel odlikovanje ruskega predsednika Vladimirja Putina za izjemne prispevke k ruski umetnosti in kulturi, je že leta 2019 izjavil, da mu je bil zaradi nacionalne varnosti prepovedan vstop v Ukrajino. HBO je nedavno naznanil, da bo Biković igral ključno vlogo v tretji sezoni Belega lotosa, kar je sprožilo burne odzive ukrajinskih uporabnikov družbenih medijev. Ukrajinsko zunanje ministrstvo je na svojih straneh na družbenih omrežjih zapisalo: »Miloš Biković, srbski igralec, ki podpira Rusijo od začetka invazije, naj bi zdaj igral v seriji Beli lotos, ki jo bodo predvajali na HBO. HBO, ali je v redu, da sodelujete z osebo, ki podpira genocid in krši mednarodno pravo?«

Biković je znan po vlogah v številnih ruskih produkcijah in redno izraža svoje občudovanje do ruske kulture. Ukrajinske oblasti trdijo, da je igralec sodeloval pri snemanju oddaj na Krimu, ukrajinskem polotoku, ki si ga je Rusija priključila leta 2014, in da podpira rusko invazijo v Ukrajini.

Leta 2018 mu je Vladimir Putin podelil Puškinovo odlikovanje, eno najvišjih ruskih nagrad s področja kulture, tri leta kasneje pa tudi rusko državljanstvo.