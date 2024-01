»Kralja so danes zjutraj sprejeli v eno od londonskih bolnišnic na načrtovan zdravstveni poseg. Njegovo veličanstvo se zahvaljuje vsem, ki so mu v zadnjem tednu poslali lepe želje, in z veseljem ugotavlja, da ima njegova diagnoza pozitiven vpliv na ozaveščanje javnosti o zdravju,« je davi v izjavi zapisala palača.

Britanski mediji so pozneje ob sklicevanju na vire poročali, da je kralj operacijo že prestal in da se po njej dobro počuti. Pred samim posegom naj bi tudi obiskal svojo snaho, princeso Kate, ki je v isti bolnišnici nedavno prestala operacijo abdomna. Po posegu so mediji opazili Karlovo soprogo, kraljico Camillo, ki je zapustila poslopje bolnišnice.

V Buckinghamski palači so prejšnji teden sprejeli nenavaden ukrep in javno objavili informacijo o zdravstvenem stanju 75-letnega britanskega monarha.

Kralj Karel III. je bil obveščen, da ima benigno povečanje prostate, in da so njegovi simptomi pogosti pri moških, starejših od 50 let. Svojo diagnozo je želel javno objaviti, da bi spodbudil druge moške, ki opažajo podobne simptome, da obiščejo svojega zdravnika.

Ta poteza je bila očitno uspešna, saj se je število iskanj s ključnima besedama »povečana prostata« na spletni strani britanskega javnega zdravstvenega sistema (NHS) v zgolj enem dnevu po objavi povečalo za 100 odstotkov. Podobno je poročala tudi britanska dobrodelna organizacija za pomoč bolnikom z rakom na prostati.