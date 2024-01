Sestanka, na katerem so govorili tudi o množičnem izgonu migrantov in pripadnikov drugih manjšin iz Nemčije, se je udeležil tudi Martin Sellner, vodja avstrijskega identitarnega gibanja.

Na Dunaju se je po podatkih organizatorjev danes zvečer na protestnem shodu pred parlamentom kljub dežju zbralo okoli 80.000 ljudi, ki želijo, kot so sporočali, braniti demokracijo. Po podatkih policije se ga je udeležilo do 35.000 ljudi.

Eden od udeležencev je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da se protesta udeležujejo v obrambo demokracije in proti skrajno desnim gibanjem, ki se v Evropi krepijo. Na enem od napisov pa je pisalo, da je vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl nacist. Znan je sicer po ostrih kampanjah proti migrantom, njegovi stranki pa se obeta zmaga na letošnjih parlamentarnih volitvah, katerih datum še ni določen.

Protesti proti skrajni desnici so potekali tudi v Salzburgu in Innsbrucku. Organiziralo jih je več aktivističnih skupin, med drugim za zaščito okolja in humano azilno politiko.

Konec tedna je po Nemčiji proti skrajni desnici in skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo (AfD) napovedanih več kot 200 protestov.