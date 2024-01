Torej vlada mora ukrepati, mora začeti skrbeti za javni denar, na način, kot se od nje pričakuje. Se pravi, da bo tudi od družb, ki so v državni lasti, zahtevala, da poslujejo v skladu s pravili in da denarja ne trošijo neracionalno.

Nadzora ne more izvajati le računsko sodišče, torej revizor, ki spremlja porabo javnih financ. Hkrati ne smemo pozabiti, da ima vsak subjekt javnega sektorja svoje poslovodstvo, ki je odgovorno predvsem za pravilnost in smotrnost poslovanja, hkrati ima to poslovodstvo nadzorni odbor, ali notranjo revizijo, ali pa ga nadzira pristojno ministrstvo, in tukaj se morajo delati prve in stalne kontrole. Ko pride do nas, je mogoča le potrditev nepravilnosti in nesmotrnosti, ko je škoda že narejena. Mladina