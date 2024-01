»Ubožček«, z lahkoto rečemo temu zdravniku in vsem njegovim kolegicam in kolegom, ki imajo za tuzemsko življenje vsega dovolj, pa jim vendar ni nikoli zadosti. Narobe svet, ko stavkajo ti za še več in vedno več. Oni, ki nimajo nič in jim vsak mesec zmanjka za golo preživetje, pa molčijo. Med njimi so tudi vsi, ki v bolnišnicah in domovih upokojencev predano skrbijo za bolne in stare in jim mora delodajalec celo doplačevati do minimalne plače. Šešoki, Pečečniki, Anderliči & co vedo, da so ti »spodaj« pač sami krivi za svoj družbeni položaj. Ve se, kdo je elita in elita zahteva zase, kar ji pripada. »Dol nam visi za vas«, ali kako že, gospodje zdravniki iz Fidesa?

Magda Plementaš Lombar, Kranj