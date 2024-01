Občina Domžale prek javnega razpisa za sofinanciranje čebelarske dejavnosti v občini namenja do 8000 evrov, zato društva poziva, da se prijavijo do 9. februarja 2024. Prav tako je občina znesek za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine, z lanskih 18.000 evrov letos povišala na 21.000 evrov. Tudi ta imajo rok za prijavo do 9. februarja 2024.

Za sofinanciranje programov upokojenskih in podobnih društev bodo sredstva letos namenjena domžalskim društvom, ki izvajajo aktivnosti za domžalske občane v tretjem življenjskem obdobju. V ta namen je na voljo do 15.000 evrov za sofinanciranje društvene dejavnosti, srečanj, izletov in sodelovanj, socialnih in zdravstvenih programov, lastnih kulturnih dejavnosti (skupine, krožki, nastopi), lastnih športnih in šahovskih dejavnosti (rekreacija, športne vadbe, tekmovanja) in digitalnih kompetenc. Rok za prijavo je zadnji dan v februarju kot tudi za sofinanciranje programov veteranskih nevladnih organizacij. Občina bo za to namenila do 15.000 evrov.

Za sofinanciranje programov družbeno-socialnih in socialno-humanitarnih društev oziroma organizacij bo letos namenjenih do 85.000 evrov, od tega 25.000 evrov za programe invalidskih organizacij, 45.000 evrov za programe pomoči brezdomcem in 15.000 evrov za socialno-humanitarne programe. Tudi za te bo rok za prijavo na javni razpis potekel 29. februarja.

Še vse do konca januarja pa na občini Domžale zbirajo informativne ponudbe za nakup zemljišč za morebitno gradnjo novega zdravstvenega doma Domžale.