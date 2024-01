Ta zoprna demokracija

Kot poročamo danes v Dnevniku, je mariborski župan Saša Arsenovič sprejel sila nenavadno odločitev: na upravnem sodišču v Mariboru je namreč sprožil tožbo zoper tamkajšnji mestni svet. To je, kot pišemo, ne samo prvi tak primer v mestu, ampak tudi sicer ni ravno pogosto, da bi župani tožili mestni svet. Si predstavljate, da bi se v Ljubljani župan Zoran Janković – ki ga, mimogrede, Arsenovič neverjetno rad posnema – odločil tožiti mestni svet, v katerem ima že zadnjih sto let večino Lista Zorana Jankovića? No, točno to je storil Arsenovič: toži mestni svet, v katerem ima večino lista Arsenovič za Maribor.