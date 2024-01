»Znova sem začutil lanski Kulm, kako je treba skočiti in zdaj bo vse lažje. Šel sem bolj odločno kot v prvem skoku in to je bil klik, na katerega sem čakal. To je skok, po katerem sem dobil super občutek,« je po jutranji drugi seriji za trening, ko je z 238 metri dosegel daljavo dneva, dejal Timi Zajc, preden se je z ekipo odpravil v hotel, da se je pripravil na popoldanski prvi polčas tekme posameznikov, v katerem je bil za tekmece neulovljiv. V obeh serijah je bil s skokoma 228,5 in 227 metrov razred zase, zato je po polovici tekmovanja posameznikov v zasluženem vodstvu pred Avstrijcem Stefanom Kraftom in Norvežanom Johanom Andrejem Forfangom.

Premočeni Zajc na kontroli opreme in dopinga

»Sem na mestu, na katerem si želim biti že vso sezono. Zelo lepo je voditi po prvem dnevu. Po takšnih lepih skokih bi bilo nepošteno reči, da imam v svojih poletih še kaj rezerve. Nisem še toliko samozavesti, da bi govoril o rezervah,« je povedal Zajc, ki je v izteku pokazal veliko iskrenega veselja, saj mu v letošnji sezoni ni šlo po željah. »Ni lepšega občutka kot preleteti zeleno črto, ki prinaša vodstvo,« je razlagal Zajc, za katerega sta pesti v izteku stiskala tudi dekle Nuša in njegov oče. Ko smo ga vprašali, kdo bo glavni tekmece v boju za zlato kolajno, je pokazal proti Stefanu Kraftu, ki je medtem zraven njega dajal intervju za nemško televizijo: »Vso sezono je že najboljši z rumeno majico.« Čeprav je v vodstvu in ima na dosegu naslov svetovnega prvaka v poletih, je prepričan, da ne bo imel težav s spanjem: »To so sladke skrbi. Biti na prvem mestu je privilegij. Letalnica je po mojem okusu in mi ustreza,« je dodal Zajc, ki je bil premočen, saj je začelo močno deževati prav po njegovem drugem skoku, po katerem je imel veliko obveznosti do medijev, moral pa je še na kontrolo opreme in dopinga. Le o tem, da je specialist za velika tekmovanja, ni želel razpravljati: »Ni še konec tekmovanja. Pustimo to za soboto.«

Po prvem skoku je imela Slovenija dva tekmovalca na stopničkah, saj je bil Lovro Kos tretji, v drugem nastopu pa je zdrsnil na peto mesto, a ima še vedno možnosti, da se vmeša v boj za kolajne. Čeprav je prehlajen (pomaga se s čaji iz ameriškega slamnika, ki jih ima s seboj fizioterapevt Žiga Tavčar), to ni vplivalo na predstavo 24-letnega člana ljubljanske Ilirije. »Sam sebe sem pozitivno presenetil. Zelo sem zadovoljen, saj sem užival v štirih poletih. Prvi trije so bili zelo lepi, v zadnjem pa je bila želja malo prevelika, a se bom do sobote popoldne umiril, da naredim še dva lepa skoka, v katerih bom užival,« je menil Lovro Kos in poudaril, da sploh ne gleda, koliko točk zaostaja za odrom za zmagovalce. »Ne bom rekel, da sem izpadel iz tega boja. Veliko bolj pomembno je, da uživam, kar se vidi tudi pri Timiju. Če uživaš, letiš daleč,« je doda Kos. Odločno zatrdil, da ga Zajc ni presenetil s svojo predstavo: »Timi živi za takšne tekme in predstave.«

Domen Prevc si je sam sebi dal oceno štiri

Brata Prevc sta končala na sredini trideseterice. Domen je po prvem polčasu 15., Peter pa 16. »Želel sem si več. Delam napake, realnost je pač takšna. Za svoj nastop si v razponu od ena do deset dam oceno štiri,« je bil slikovit Domen Prevc. »Pričakoval sem, da bo zame razplet lepši. Potem ko sem imel v obeh skokih za trening težave, sem na tekmi stopnjeval kakovost izvedbe, saj me je manj razmetavalo čez prelet, zato sem pomirjen za naslednja dva dneva,« je povedal Peter Prevc, ki si želi, da bi mu bratskem dvoboju Domen glede uvrstitve pobegnil. Za konec je prihranil še stavek o svoje sostanovalcu iz hotelske sobe Zajcu: »Potreboval je le en dolg polet, da je postal samozavesten. Takšen je skoraj neustavljiv.«

Slovensko strokovno vodstvo se je vidno oddahnilo, saj je dobilo potrditev, da ima tudi v odsotnosti poškodovanega Anžeta Laniška kandidate za kolajno. »Skoki Zajca so na visoki ravni, niso pa še idealni. S sproščenostjo je zakrpal tehnične napake in vesel sem, da je v pravem trenutku v dobri formi. Na tekmah in treningih je dojel, kaj mu manjka. Ritem turnej mu ni dovoljeval, da bi sproščenost pokazal na tekmi. Na srečo smo imeli premor, da se je umiril in smo mu skozi pogovor pokazali, kaj mora narediti. Priložnost je zgrabil z obema rokama. Ker sem videl, kaj je delal na treningih v Planici, me ni presenetil. Uspelo mu je tisto, kar je lovil vso sezono. Ko je sproščen, je eden najboljših skakalcev na svetu. Zdaj se igra in uživa. Bomo videli, če bo svetovni prvak, a ima dobro osnovo za dolge skoke,« so besede kar vrele iz vidno zadovoljenega slovenskega selektorja Roberta Hrgote. Ne želi, da bi sobotni dve seriji posameznikov, ki se bosta začeli ob ob 14.uri (jutri bo ob isti uri še tekma ekip), odpadli, saj upa, da bo na stopničke prilezel tudi Kos. »Kos ima veliko željo, saj je v dobri formi in prvič tekmuje na svetovnem prvenstvu. Čuti priložnost, da je v igri za kolajno. Brata Prevc potrebujeta malo več sproščenosti in manj izsiljevanja. Oba lahko prilezeta še visoko,« je Hrgota dodal o preostalem delu ekipe. x

Kulm v številkah Svetovno prvenstvo v poletih, posamezniki (po 2 od 4 serij): 1. Zajc (Slo) 435,8 (228,5, 227), 2. Kraft (Avs) 423,5 (225,5, 219), 3. Forfang (Nor) 418,7 (219,5, 220), 4. Wellinger (Nem) 418,2 (222, 2218,5), 5. Kos (Slo) 411 (222, 210), 6. Žyla (Pol) 410,2 (218, 220,5), 15. D. Prevc 383 (208, 213,5), 16. P. Prevc (oba Slo) 381,8 (200,5, 209,5).