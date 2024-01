Poraz človečnosti

Po dveh tednih se izmenjava očitkov med vlado in zdravniki na račun stavke vrti okrog (ne)izdajanja bolniških listov, kar je naravnost bizarno, saj gre za majhno in odpravljivo škodo. O nepopravljivi škodi, ki jo stavka povzroča zdravju državljanov, ne govori ne ena ne druga stran, razen da jo zanikata. Kar ni res. Če bi bila stavka res tako neškodljiva, bi to pomenilo, da zdravnikov, razen tistih, ki delajo v urgentnih ambulantah, sploh ne potrebujemo, pa še ti lahko vse delo opravijo brez nadur. Zato v obrambo pomena zdravniškega poklica javno kličem: stavka škodi zdravju državljanov vsak dan svojega trajanja. Ni mi treba iskati dokazov; v lastni družini sem v nekajdnevnem razmiku doživel dva taka primera.