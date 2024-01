Varovanci selektorja Uroša Zormana so na svojem 14. nastopu na evropskem prvenstvu, ki se je zanje začelo pred 15 dnevi s prvo tekmo prvega dela tekmovanja, dosegli pet zmag in doživeli tri poraze. V prvem delu so v Berlinu po vrsti premagali Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27), drugi del v Hamburgu pa začeli z dvema porazoma proti Švedski (22:28) in Portugalski (30:33). Nato so premagali Nizozemsko (37:34) ter Dansko (28:25) in si ob remiju Portugalcev v zadnjem krogu zagotovili tekmo za peto mesto z Madžari, ki se ni razpletla po njihovih željah.

Šesto mesto je izenačena četrta najboljša uvrstitev slovenske izbrane vrste na EP. Leta 2004 je v domovini osvojila srebrno kolajno, pred štirimi leti pa je na turnirju na Švedskem, Norveškem in v Avstriji igrala v polfinalu in na koncu zasedla četrto mesto. Za peto mesto je igrala trikrat, enkrat je slavila in dvakrat izgubila. Pred 24 leti je premagala domačo reprezentanco Hrvaške ter si prvič v zgodovini priigrala nastop na olimpijskih igrah v Sydneyju. Pred 12 leti v Srbiji je bila v tekmi za peto mesto od nje boljša Severna Makedonija, letos v Nemčiji pa Madžarska.

Odlične obrambe obeh vratarjev

Slovenska vrsta je 18. uradni obračun proti vzhodnim sosedom začela tudi z Blažem Blagotinškom, ki je pred tem zaradi bolezni izpustil zadnje tri tekme. V obrambi se je to poznalo. Zormanovi izbranci so namreč dvoboj začeli bolje in si proti zaspanim vzhodnim sosedom priigrali tri gole naskoka (5:2). Nato so tudi tekmeci pokazali, da niso nezasluženo udeleženci zadnjega konca tedna na EP. V deveti minuti so izenačili, ogromno težav pa je obrambi povzročal predvsem Bence Banhidi na šestmetrski črti.

Slovenskih napak je bilo vse več, kar so Madžari izkoristili in prvič povedli v 13. minuti (8:7). V napadu je bilo vse manj pravih idej, zato je Zorman svoje igralce po 16 minutah poklical na prvi posvet. Kaj veliko se to sprva v napadu ni poznalo, Madžari so na tekmi z malo zadetki povedli za dva (10:8). So pa Slovenci nato po hitrejši igri po vstopu Mihe Zarabca najprej izenačili in izkoristili igralca več, nato pa slabe tri minute pred odmorom povedli po dveh zaporednih golih Aleksa Vlaha (12:11). Gol prednosti je imela Slovenija tudi ob polčasu.

Madžarska mreža je v drugem polčasu sprva mirovala štiri minute, a tudi tekmeci na drugi strani niso našli poti mimo Klemna Ferlina (11 obramb). Po golu Deana Bombača z igralcem več je bilo na semaforju znova +2 (15:13). Ferlin je še naprej v obup spravljal madžarske strelce s sedmih metrov, obranil jih je kar pet in svojo reprezentanco držal korak pred tekmeci. Na drugi strani je tudi Laszlo Bartucz zbiral obrambe in svoji izbrani vrsti omogočil izenačenje na 16:16. Čeprav dvoboj ni imel tekmovalnega pomena, sta obrambi še naprej delovali čvrsto, vratarja sta bila razpoložena, golov pa je bilo posledično malo.

Ob koncu zapravili prednost dveh golov

Po drugi Zormanovi minuti odmora je imela Slovenija priložnost za +2. Sprva ni uspela, je pa nato po rdečem kartonu Adriana Sipsa ob koncu 55. minute po tretji izključitvi zadel Vlah za 22:20. A Slovenci igre z možem več na parketu niso izkoristili in dopustili izenačenje Madžarov na 22:22. Ti so se nato v 58. minuti otresli slovenskega napada, v svojem naslednjem pa po drugi uspešno izvedeni sedemmetrovki zapovrstjo povedli s 23:22. V obrambi so bili nato dovolj čvrsti, da so ubranili zadnji napad in si zagotovili peto mesto.

Pri Slovencih so Blagotinšek, Vlah in Zarabec dosegli po štiri gole, pri Madžarih pa sta po pet zadetkov dosegla Banhidi in Mate Lekai.

Letošnje po vrsti 16. prvenstvo stare celine se bo nadaljevalo z današnjima polfinalnima obračunoma med branilci naslova Švedi ter olimpijskimi prvaki Francozi (17.45) ter dvobojem med domačini Nemci in svetovnimi prvaki Danci (20.30). Tega bosta sodila slovenska sodnika David Sok in Bojan Lah.

Finale bo v nedeljo ob 17.45, tekma za tretje mesto pa ob 15.00.