#intervju Federico Tenca Montini, italijanski zgodovinar​: Začasne meje trajajo najdlje

​Federico Tenca Montini je italijanski zgodovinar iz Vidma, ki preučuje zgodovino mejnega območja med Italijo in Slovenijo. Z današnje perspektive piše o »goreči meji« pri Trstu po drugi svetovni vojni, fojbah, o Italijanih med jugoslovanskimi partizani in drugih simpatičnih temah, ki vzbujajo nelagodje na obeh straneh meje. Tudi dela na obeh straneh meje. V Trstu je član odbora Inštituta za zgodovino odporniškega gibanja in sodobnosti v Furlaniji - Julijski krajini. V Kopru je raziskovalec v znanstvenoraziskovalnem središču, kjer dela pri projektu ERC Open Borders.