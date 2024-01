»V plavanju resnično uživam. Ko drsim po vodi, se odlično počutim,« pravi 99-letnica, ki se je na nedavnem tekmovanju seniorjev v Britanski Kolumbiji v kategoriji od 100- do 104-letnikov znašla zaradi letnice rojstva. Na njem je podrla kar tri svetovne rekorde, najprej na 400 metrov v prostem slogu, nato pa še isti dan na 50 metrov v hrbtnem in prsnem slogu. Res je, da konkurenca v njeni starostni skupini ni ravno velika in pravzaprav za medaljo zadostuje že, da priplava do cilja. A tudi to je bržkone za marsikoga v njenih letih nedosegljivo.