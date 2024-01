Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je danes malo po tretji uri izdala obvestilo, da so v nekaterih vodnjakih vodnega zajetja Hrastje zaznali nenadno onesnaženje s tetrakloroetenom. Zaradi zaznanega onesnaženja so naročili vzorčenje in analizo podzemne vode na devetih opazovalnih vrtinah v bližini vodnega zajetja. Agencija je pristojne institucije obvestila o onesnaženju, te pa bodo v naslednjih dneh poskusile ugotoviti, kdo je to povzročil to onesnaženje.

Črpališče pravočasno izključeno iz omrežja

Črpališče, kjer so zaznali onesnaženje, je bilo že predhodno izključeno iz omrežja pitne vode, je za Dnevnik zagotovila dr. Brigita Jamnik, odgovorna oseba za pitno vodo na Voka Snaga, ki upravlja ljubljanski centralni vodovod. »Voka Snaga, ki upravlja centralni vodovod Ljubljana, je pod skrbnim nadzorom zdravstvenega inšpektorata. Lahko zagotovim, da je s pitno vodo vse v redu. Voda, ki jo pijejo Ljubljančani, je skladna in zdravstveno ustrezna.« Dodala je še, da redno spremljajo stanje vode v Ljubljani, Voka Snaga pa tesno sodeluje z ARSO pri merjenju in spremljanju kvalitete vode. »Iz distribucijskega sistema smo že preventivno izključili vse vodnjake, ki bi potencialno lahko bili onesnaženi. Del vodnjakov iz zajetja Hrastje sicer še vedno obratuje, ampak poudarjam, da pod strogim nadzorom. Verjemite, da če bi bilo z pitno vodo v Ljubljani karkoli narobe, smo kot upravljavci dolžni takoj obvestiti uporabnike in v dveh urah omejiti uporabo te vode.«

V zadnjih tednih je nekaj medijev poročalo o domnevnem onesnaženju ljubljanske pitne vode z rakotvornim tetrakloroetenom. Na Voka Snaga Ljubljana so 16. januarja objavili obvestilo, da je »pitna voda glede na preskušani parameter tetrakloroeten zdravstveno ustrezna in skladna z določbami Uredbe o pitni vodi« ter da oskrba z vodo poteka nemoteno. »Ostro nasprotujemo zbujanju dvoma v zdravstveno ustreznost pitne vode v Ljubljani,« so še zapisali.

V kasnejšem sporočilu za javnost, ki nosi datum 23. januar, so uporabnike pitne vode v Ljubljani vnovič obvestili, da je pitna voda, ki doteka v uporabo na oskrbovalna območja vodarne Hrastje, zdravstveno ustrezna in skladna glede na določbe Uredbe o pitni vodi in obenem ostro zanikali informacije, da je v pitni vodi prisoten tetrakloroetan v koncentracijah, ki povzročajo zdravstvena tveganja, kot je navajal Planet TV.

Odstopanj pri oskrbi ni bilo

»Drži, da smo kot upravljavci vodovoda prepoznali, da obstaja nevarnost, da v vodnjake vodarne Hrastje dospe onesnaževalo, zato smo vodnjake pravočasno izključili iz obratovanja. Oskrba s pitno vodo tako poteka nemoteno,« so zapisali in dodali, da uporabnikov pitne vode o dogodku niso obveščali, saj odstopanj pri oskrbi s pitno vodo ni bilo.

Poudarili so tudi, da bi v primeru, da voda ne bi bila pitna, uporabnike obvestili prek SMS sporočil, e-pošte, medijev in družbenih omrežij.

Kemikalija tetrakloroeten je regulirana in se uporablja za uporabljala za kemično čiščenje, razmaščevanje in v laboratorijih. ARSO je zaradi zaznanega onesnaženja preučil model toka podzemnih voda in naročil vzorčenje ter analizo podzemne vode na devetih opazovanih vrtinah v bližini vodnega zajetja Hrastje.