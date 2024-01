Dogajanje spremlja naša novinarka Tina Jereb:

»Vije se črn dim, širi se neznosen in pekoč smrad. Po prvih podatkih gori v prostorih podjetja Gorenjske predilnice. Tja se je nedavno preselilo neko podjetje in v prostore shranilo odpadke, ki zdaj gorijo – od pnevmatik in oblačil do odpadnega olja,« poroča Tina Jereb.

Gasilci iz prostovoljnega društva Škofja Loka so posnetek požara objavili na svojem profilu Facebook.

Ob tem škofjeloški policisti prosijo krajane, naj zaradi požara in dima zaprejo okna stanovanj ali hiš. »Vsi, ki imajo vozila parkirana v bližini, naj jih umaknejo, da bodo interventne službe lažje dostopale do kraja požara.«