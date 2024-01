Jannik Sinner, ki je Novaka Đokovića dvakrat premagal že ob koncu prejšnjega leta, je prva dva niza dobil suvereno. V tretjem pa sta igralca morala v podaljšano igro. V tej je Đoković vodil s 4:2, a je Italijan pripravil preobrat ter povedel s 5:4 in imel pri 6:5 zaključno žogo na servis tekmeca. Te mu ni uspelo unovčiti, zato pa je Đoković to kaznoval in dobil niz. V tretjem je 22-letni Sinner v četrti igri odvzel servis 14 let starejšemu Đokoviću, ta razlika pa je bila dovolj, da se je Italijan po približno treh urah in pol veselil velike zmage in prvega preboja v finale turnirja za grand slam.

»Bilo je zelo težko. Začel sem zelo dobro, zdelo se mi je, da se on ne počuti najbolje in sem pritiskal v prvih dveh nizih. V tretjem sem zapravil zaključno žogo, ampak to je tenis. Poskusil sem se pripraviti na četrti niz in to mi je ob izvrstni podpori občinstva uspelo. Veselil sem se te tekme, vedno je lepo igrati proti igralcu, od katerega se lahko marsikaj naučiš. Vse je del procesa,« je po dvoboju povedal Sinner.

Ta je dodal, da z Đokovićem igrata podoben tenis, da pa natančne taktike ne bo razkril po tretji zmagi v zadnjih štirih dvobojih s Srbom. Ta mu je, kot je priznal Sinner, pri 16, 17 letih dal nekaj nasvetov za izboljšanje igre, predvsem glede raznovrstnosti, nepredvidljivosti. Tega se Italijan očitno drži. »Ampak mislim, da lahko še napredujem,« je dodal.

V medsebojnih dvobojih z Đokovićem zdaj zaostaja le še s 3:4. Srb, ki je na OP Avstralije izgubil prvič po 2018, pa je tokrat ostal brez 25. turnirske zmage na grand slamih, s čimer bi postal absolutni rekorder. Za zdaj je izenačen avstralsko legendo Margaret Court. »To je bil eden najslabših dvobojev, kar sem jih igral na grand slamih. Ampak zasluge gredo tudi Janniku, ki je vse delal bolje od mene,« je povedal Đoković, ki je imel - zanj povsem neobičajnih - kar 54 neizsiljenih napak.

Medvedjev v petih nizih premegal Zvereva

V drugem polfinalu sta se merila tretjepostavljeni 27-letni Medvedjev in šestopostavljeni 26-letni Zverev, ki nista v najboljših odnosih. Zverev je Rusa v Netflixovih oddajah označil tudi za nepoštenega in zlobnega. Prvi niz, na videz precej živčen, je bil izenačen, dobil ga je Zverev, ki je naredil tri »breake«, tekmec pa dva, z drugim je preprečil predčasno slavje Zvereva v prvem nizu.

V drugem nizu je Zverev servis tekmecu odvzel v peti igri, nato pa še v deveti za vodstvo z 2:0 v nizih. V tretjem nizu sta igralca dobivala igre na svoj servis, tako da je odločila podaljšana igra, v kateri je z agresivnejšo igro do zmage prišel Medvedjev in ohranil možnosti za nedeljski finale.

V četrtem nizu sta igralca spet svoje servise izkoriščala, tako da je tudi ta šel v »tie-break.« V tem je spet daljšo potegnil Rus in izid v nizih izenačil na 2:2. Medvedjev je bil tako v določenem naletu, kar je unovčil v peti igri zadnjega niza, ko je naredil »break« ter ga nato potrdil za 4:2. V deveti igri je na Nemčev servis prišel tudi do zaključne žoge in jo po napaki tekmeca izkoristil za to, da se je po približno štirih urah in pol veselil zmage, 12. v 20. medsebojnem dvoboju ter tretjega finala na OP Avstralije.