(Nedeljski dnevnik) Utripali so štirje srčki

V ljubljanski porodnišnici so se sredi januarja po dolgih letih spet rodili četverčki: Matej, Luka, Marko in Jovan. »Zdravi naj bodo in naj živijo v medsebojnem razumevanju,« jim iskreno želi Brigita Prošt, mamica četverčkov iz Podkuma pri Zagorju ob Savi, ki so se pri nas rodili leta 2010. Še vedno se z veseljem spominja nosečnosti ter rojstva treh deklic in dečka.