Franc Props, ki po novem vodi pogajanja za plačni steber zdravstva in socialnega varstva, je pojasnil, da so s sklicem stebrnih pogajanj pohiteli tudi zaradi zahtev Fidesa. Stvari, ki jih sicer želi Fides urediti ločeno, po njegovih besedah sodijo na stebrna pogajanja, vključno z odpravo plačnih nesorazmerij z novimi delovnimi mesti za zdravnike in zobozdravnike.

S sklicem stebrnih pogajanj so, kot je dejal, jasno pokazali, da si želijo reševati vprašanja, ki jih naslavlja tudi Fides, »a ne na način, da damo denarne odmene za leto 2024« in tudi ne na način, »da bo ena od skupin znotraj javnega sektorja tista, ki si bo lahko zaradi svoje moči, ki jo realno ima, izborila neke ugodnosti«.

Ob tem je Props zanikal, da se vladna stran umika iz stavkovnih pogajanj s Fidesom, kar so ji v sindikatu očitali, ker njenih predstavnikov danes na stavkovna pogajanja ni bilo. Vlada želi s Fidesom nadaljevati pogajanja, je zagotovil Props in dodal, da jih bo vladna stran verjetno že za ponedeljek povabila na ta pogajanja.

Današnjih pa se niso udeležili, ker so istočasno potekala stebrna pogajanja, za katere so sindikatu poslali vabilo v sredo. A je Fides naknadno za isti termin poslal vabilo na stavkovna pogajanja. Zaradi sodelovanja pogajalcev v obeh skupinah so se udeležili stebrnih pogajanj. To pa pomeni, da bodo pogajanja s Fidesom v zvezi z njihovim stavkovnim sporazumom preložili za dan ali dva.

So se pa današnjih stebrnih pogajanj udeležili predstavniki drugih sindikatov zdravstva in socialnega varstva. Kot je po pogajanjih dejala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič, jo veseli, da se stebrna pogajanja nadaljujejo. Želijo si, da bi se pogajanja zaključila v prvi polovici letošnjega leta.

Ilešič Čujovičeva obžaluje, da se predstavniki Fidesa pogajanj o plačnem stebru niso udeležili, sama verjame, da je zdravstvo celota in da se morajo v okviru teh pogajanj vsi skupaj pogovoriti in dogovoriti za vsa delovna mesta.

Fides neudeležbo vlade razume kot umik iz stavkovnih pogajanj

V Fidesu pa so ob 12. uri na stavkovnih pogajanjih zaman čakali predstavnike vladne strani,.Takšno ravnanje vlade razumejo kot umik vlade iz pogajanj. Po njihovi oceni bi lahko stavkovna in stebrna pogajanja potekala istočasno, saj jih vodita dve pogajalski skupini. Ob 12. uri so se začela tudi pogajanja za zdravstveni steber, a so v Fidesu že prej napovedali, da jih na ta pogajanja ne bo.

Predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Damjan Polh je danes v izjavi za medije pojasnil, da so v sindikatu uro za današnja pogajanja predlagali glede na svoje obveznosti in razpoložljivost pravnega zastopnika sindikata Damijana Gregorca. Vlado pa da so že večkrat opozorili, da se vedno ne morejo odzvati na ure, ki jih predlaga.

V sindikatu menijo, da bi lahko stavkovna pogajanja in pogajanja za steber zdravstva in socialnega varstva v okviru reforme plačnega sistema v javnem sektorju potekala istočasno. Vladno pogajalsko skupino za pogajanja s Fidesom sicer vodi Mirko Stopar, stebrna pogajanja pa minister za javno upravo Franc Props. »Glede na to, da je bila zasedba vladne pogajalske skupine, s katero rešujemo stavkovne zahteve, večkrat številčno predrugačena, in šteje od nekaj članov pa tja do deset, menimo, da bi lahko oba sestanka potekala istočasno, na isti dan, ker so teme precej različne,« je dejal Polh.

Neudeležbo vlade na pogajanjih v Fidesu razumejo kot zaključek stavkovnih pogajanj

Odvetnik Fidesa Damijan Gregorc je povedal, da je tudi vlada med pogajanji o stavkovnih zahtevah večkrat poudarila, da ima dve ločeni pogajalski skupini, ki nista enaki in ju je treba ločevati. Zato ne vidijo nobenega razloga, da se vladna skupina ni udeležila stavkovnih pogajanj, »čeprav bi bila udeležba pričakovana«. Neudeležbo vlade na pogajanjih zato v Fidesu razumejo kot zaključek stavkovnih pogajanj s strani vlade, je opozoril Gregorc.

V sindikatu sicer še vedno vztrajajo, da bi morala tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sodelovati na stavkovnih pogajanjih s sindikatom. »Mislim, da je njeno mesto tu, glede na to, da zastopa resor zdravstva, ki mu trenutno ne gre dobro. Pred našimi očmi se sesuva sistem, ki je kadrovsko podhranjen, enostavno ne moremo več sestavljati urnikov zaradi vsega tega in mislim, da bi bila o njena osnovna naloga, da se zavzame za to, da se stavka zaključi, ne pa da z direktorji govori, kako bodo organizirali delo med stavko,« je Polh komentiral današnji sestanek ministrice z direktorji večjih zdravstvenih ustanov.

V Fidesu vztrajajo, da zdravnikom med stavko ni treba izdajati bolniških listov

Člani stavkovnega odbora Fidesa se bodo ob 14. uri sestali na seji glavnega stavkovnega odbora, kjer se bodo seznanili s potekom zdravniške stavke po Sloveniji. »Najverjetneje bomo sprejeli določene odločitve, kako prihodnji teden nadaljevati in na kakšen način,« je napovedal Polh.

V sindikatu vztrajajo, da zdravnikom med stavko ni treba izdajati bolniških listov. Polh je dodal, da bi morali zdravnike administrativno razbremeniti, o čemer so že večkrat obvestili tudi ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Ministrstvo se je sestalo z vodstvi zdravstvenih ustanov

Ob izteku drugega tedna zdravniške stavke je bil danes na ministrstvu za zdravje sestanek z nekaterimi direktorji zdravstvenih ustanov, ki je bil namenjen seznanitvi s potekom dela v času stavke. Kot je v sredo dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, so se za sestanek odločili, ker jih skrbi za bolnike.

Danes ob 12. uri so se začela tudi pogajanja za zdravstveni steber, v okviru katerih želi vlada reševati tudi nekatere stavkovne zahteve zdravnikov. A so v Fidesu že prej napovedali, da jih na stebrna pogajanja ne bo.