Med priporočili predlagajo, naj poenotijo kadrovske normative za zdravstvene delavce in cene zdravstvenih storitev v domovih in bolnišnicah, sprejmejo ukrepe za izboljšanje kadrovske problematike, uredijo finančno stanje domov zaradi višanja stroškov investici, in zagotovijo dodatna sredstva za digitalizacijo domov.

Tistim domovom, ki zaradi dviga cen dela, energentov, storitev in materiala ustvarjajo negativen poslovni rezultat, pa naj zagotovijo dodatna finančna sredstva in s tem prepreči večji dvig oskrbnin.

Koalicija: Vlada že ukrepa

Državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič je dejal, da vlada že ukrepa. S sprejemom zakona o dolgotrajni oskrbi je vzpostavila temelj za financiranje, ki bo znašalo več kot 800 milijonov evrov letno. Kadrovsko problematiko, s katero se sooča vsa Evropa, vlada rešuje s prenovo plačnega sistema in strukture delovnih mest. Ministrstvo je pripravilo tudi zakon, ki med drugim ureja štipendiranje, sofinanciranje zaposlovanja in olajšuje zaposlovanje tujcev. S sredstvi iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost bodo do leta 2026 zagotovili dodatnih 540 postelj. Več kot 300 milijonov letno pa namenjajo za vzpostavitev in delovanje dolgotrajne oskrbe na domu, je naštel.

Poslanec Gibanja Svoboda Jurij Lep je med ukrepi, ki jih je vlada sprejela za izboljšanje položaja upokojencev, naštel preprečitev dviga cen storitev domskega varstva, energetski dodatek, uskladitve pokojnin in dvig minimalno zajamčene pokojnine na 700 evrov.

Poslanka SDS Karmen Furman očita, da bo vlada od 800 milijonov evrov, ki so potrebni za izvajanje dolgotrajne oskrbe, »iz žepov delovnih državljanov in upokojencev z novim davkom pobrala 620 milijonov«. Vladno reševanje kadrovske stiske v domovih pa je označila za »gašenje požarov«.

Poslanec Levice Milan Jakopovič je dejal, da je današnja seja namenjena zgolj diskreditaciji aktualne vlade in koalicije kot nekompetentne za reševanje stanja in da se tisti, ki v preteklih letih na tem področju niso naredili dovolj, prikažejo kot rešitelji.

Poslanec NSi Aleksander Reberšek je ocenil, da se je s tem, ko so poslanci koalicije zavrnili priporočila SDS, »še enkrat več pokazalo, da ta vlada nima jasnih ciljev, ne dela ničesar, razen obljublja časovnice, reforme in 'happy ende'«.

Poslanec SD Soniboj Knežak pa, da zaradi pomanjkanja kadra ostajajo prazni celo domovi ali posamezne enote, ki so bile zgrajene lani. Zagotavljanje boljše oskrbe stanovalcem v domovih za starejše pa bo po njegovi oceni odvisno od uveljavitve zakona o dolgotrajni oskrbi.