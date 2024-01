»Razumem, da je to šok za veliko ljudi v tem trenutku,« je dejal Klopp, ki je z rdečimi osvojil naslov v ligi prvakov leta 2019, skupaj pa je z njimi osvojil šest velikih lovorik, ob ligi prvakov še angleško prvenstvo, klubsko svetovno prvenstvo, pokal FA, ligaški pokal ter evropski in angleški superpokal.

»Rad imam vse, kar zadeva ta klub, rad imam mesto, rad imam navijače, ekipo, osebje. Vse. Ampak vseeno menim, da je to odločitev, ki jo moram sprejeti,« je dejal Klopp. »Kako bi rekel – zmanjkuje mi energije. Trenutno nimam težav, ampak vedel sem, da bom enkrat to moral sporočiti. Ne morem opravljati te službe znova in znova in znova ...,« je poudaril ter nadaljeval, da je po vseh teh letih dolžan povedati resnico.

Kot je dejal, je že novembra odločitev pojasnil klubu. »Ko smo se začeli pogovarjati o potencialnih okrepitvah, o poletnih pripravah, se mi je porodila misel, češ, ni rečeno, da bom še tu. Tako da sem razmišljal že dlje časa o tem.«

»Stoodstotno prava poteza«

Priznal je, da je bila prejšnja sezona težka in da bi v katerem drugem klubu preprosto ostal brez službe. »To se tu ni zgodilo. Zame je zelo pomembno, da ekipi pomagam na prave tirnice. To je bilo vse, o čemer sem razmišljal. Odhod ni nekaj, kar bi rad naredil, je pa po mojem mnenju stoodstotno prava poteza,« je še povedal Klopp o svoji odločitvi.

Nemec bo tako še pet mesecev vodil zasedbo Liverpoola, ki je v igri za različne lovorike še v štirih tekmovanjih, med drugim ji dobro kaže tudi v domačem prvenstvu, kjer je trenutno na samem vrhu lestvice.

Ozrl se je tudi na prihodnost. »Če bi me vprašali, ali bom še kdaj delal kot trener, bi v tem trenutku dejal, da ne. Ampak ne vem, kako bo, nisem še bil v tem položaju. Zagotovo pa vem, da ne bom nikoli treniral drugega kluba v Angliji. To je stoodstotno. Prevelika sta ljubezen in spoštovanje do Liverpoola,« je poudaril Klopp.

»Ali bom še delal? Seveda, poznam se, ne morem le posedati. Nekaj bom že našel. Toda kluba ali reprezentance vsaj eno leto ne bom vodil. To je to,« je zaključil.