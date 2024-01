Po vsej državi je padlo več lokalnih januarskih temperaturnih rekordov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih Aemet se je živo srebro v četrtek popoldne v Valencii povzpelo na 29,5 stopinj, v Murciji na jugovzhodu države so zabeležili 28,5 stopinj Celzija, v bližini Malage pa 27,8 stopinj.

»Temperature so dosegle ali presegle 20 stopinj Celzija na skoraj 400 vremenskih postajah po vsej državi, torej na skoraj vsaki drugi," je v objavi na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik Aemeta Ruben del Campo. Po njegovih besedah bi bile takšne temperature sicer običajne za mesec junij.

JUST IN: Europe has just preliminarily set a new all-time January record high temperature with 30.7°C (87.3°F) in Gavarda, Spain. Incredible warmth for this time of year. pic.twitter.com/XWN4GjN4Bm