Ena največjih evropskih letalskih družb, ki zadnja leta beleži precejšnjo rast in je v minulem letu prepeljala 181 milijonov potnikov, med njimi tudi veliko Slovencev, se širi. Za svojo novo bazo so izbrali tržaško letališče, od koder bo tako aprila poleg enajstih že obstoječih povezav (v Neapelj, London, Bari, Catanio, Valencio, Palermo, Barcelono, Dublin, Bruselj, Cagliari in na Malto) možno poleteti tudi v Berlin, Pariz, Krakov, Sevillo in Brindisi.

Ryanairovo odločitev, da bazo širijo v Trst, je spodbudila odločitev deželne vlade regije Furlanija-Julijska krajina, da zniža letališko pristojbino, ki jo morajo letalske družbe plačati za vsakega potnika. Običajna pristojbina znaša 6,5 evra na potnika, deželna vlada pa je Ryanairu ponudila možnost fiksnega plačila 2,5 milijona evrov na leto.

Ryanair ob tem napoveduje 600 novih delovnih mest za pilote, kabinsko osebje in inženirje, letališče v Trstu pa bo tudi dom za novo letalo Boeing 737 8-200, ki bi naj bilo okolju prijaznejše in manj hrupno.

»Prepričani smo, da bodo nove linije to poletje spodbudile gospodarsko rast regije. Verjamemo, da je to lahko tudi zgled za druge italijanske regije, da na takšen način povečajo turizem in gospodarsko rast,« je odločitev deželne vlade Furlanije-Julijske krajine pozdravil izvršni direktor Ryanaira Eddie Wilson.