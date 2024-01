Osemindvajsetletno Američanko, ki vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, je odneslo iz ravnotežja med skokom tik pred enim prvih, najtežjih ovinkov na progi.

Slišalo se je krike

Najboljša smučarka na svetu, s 95 zmagami absolutna rekorderka v svetovnem pokalu, ki prepričljivo vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, se je na progo podala s številko osem. Po nekaj več kot 20 sekundah je po skoku pred znamenitim odsekom Tofana Schuss zašla iz smeri. Izgubila je nadzor nad smučmi in jo je vrglo v zaščitno ograjo, po odboju je obležala nepremično na snegu in so ji morali pomagati reševalci, v neposrednem televizijskem prenosu se je slišalo krike.

Čez nekaj časa se je le usedla in nato vstala, a pri tem leve noge ni položila na tla, prizorišče padca pa je zapustila oprta na smučarski palici.

[Jour de descente] Mikaela Shiffrin est debout mais semble touchée aux genoux Images Eurosport pic.twitter.com/X0OwN4zaFD — Top Ski News ⛷ (@Top_Ski_News) January 26, 2024

Shiffrin je v tej sezoni zmagala na sedmih tekmah, petih slalomih, veleslalomu in tudi na smuku v St. Moritzu.

Na progi Olympia delle Tofana so izpeljali le en trening. V sredo je imela Ilka Štuhec 13. čas oziroma 11.c izid. Najboljša je bila Francozinja Laura Gauche. V smukaškem seštevku vodi Italijanka Sofia Goggia pred Švicarko Jasmine Flury. Obe sta letos zmagali na enem smuku.

Današnjo tekmo v smuku so predčasno končale še nekatere najboljše smučarke: Švicarki Priska Nufer in Corinne Suter ter Italijanka Federica Brignone. Pri Nufer in Suter je kazalo, da sta se smučarki tudi poškodovali.

V soboto bo v Cortini še en smuk, v nedeljo pa se bo tekmovalni spored končal s superveleslalomom.

V tej sezoni se je že huje poškodovala tekmica Shiffrin za veliki kristalni globus Slovakinja Petra Vlhova, ki si je poškodovala kolenske vezi in že končala sezono pa padcu na veleslalomu v domači Jasni.

Sezono je moral končati tudi fant Mikaele Shiffrin, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki si je v začetku januarja med smukom v Wengnu v Švici huje poškodoval levo ramo in nogo.

Poleg Kildeja sta se resno poškodovala še dva vrhunska smučarja Avstrijec Marco Schwarz in Francoz Alexis Pinturault, ki sta prav tako že končala sezono.