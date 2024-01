Po tem ko je slovenska nogometna reprezentanca lanskega 20. novembra v Stožicah premagala Kazahstan in je postalo jasno, da se je Slovenija po dolgih 24 letih uvrstila na evropsko prvenstvo, je sledilo veliko povpraševanje po vstopnicah za ogled nastopov naših nogometašev. Vsaki reprezentanci, ki se je uvrstila na prvenstvo, je bilo dodeljenih 10.000 vstopnic za posamično tekmo skupinskega dela, skupno je bilo torej za slovenske navijače namenjenih 30.000 vstopnic. Do njih sicer še zdaleč ni bilo enostavno priti. Ker je povpraševanje močno preseglo ponudbo, so se pri Uefi odločili, da bo žreb določil tiste, ki bodo lahko kupili vstopnice. Do 12. decembra se je bilo potrebno registrirati in s tem oddati prijavo za žreb, ki so ga pri Uefi opravili včeraj.

Preverite svojo e-pošto

Prijavljeni v žreb so v zadnjih urah prejeli elektronsko sporočilo z obvestilom o (ne)izžrebanosti. Tisti, ki so prejeli veselo vest, imajo do 30. januarja čas, da kupijo izbrane vstopnice, v nasprotnem primeru se bodo njim dodeljene vstopnice vrnile v prodajo v naslednjem ciklu prodaje, ki bo marca.

Enako kot na svetovnem prvenstvu v Katarju bodo tudi zbiratelji spominkov Eura ostali praznih rok – vstopnic, natisnjenih na papirju, tudi tokrat ne bo. Organizatorji pojasnjujejo, da se želijo na ta način izogniti ponarejanju in nepotrebni gneči na vhodu.