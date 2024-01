»Videli smo fotografije, ki so obetavne,« je za dpa izjavil geolog Lutz Hecht iz Naravoslovnega muzeja v Berlinu. Pojasnil je, da bi lahko šlo za tri manjše kose asteroida, ki si jih muzej sedaj prizadeva analizirati.

Asteroid je pri vstopu v zemeljsko atmosfero v nedeljo ob okoli 1.30 zgorel nad zvezno deželo Brandenburg ter po izračunih ameriške vesoljske agencije Nasa padel na območje kraja Nennhausen.

Spektakel se je videlo tudi več sto kilometrov daleč. Številni, ki so uspeli predstavo na nebu videti v živo in jo posneti, so posnetke naložili na družbena omrežja. Med drugim so asteroid posnele tudi nekatere spletne kamere v Leipzigu in Pragi.