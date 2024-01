Novomeški policisti so sinoči okoli pol enajste ure zvečer odhiteli na pomoč ženski v Šmihel, ki jo je pretepal pijan moški. »Ob prihodu je 30-letni osumljenec, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, zmerjal policiste, jih napadel in vanje pričel metati predmete,« so sporočili s Policijske uprave Maribor. Nasilneža so obvladali z uporabo telesne sile in solzivca, odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Moškega so v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja, zoper njega bo policija na pristojno tožilstvo podala ovadbo zaradi suma preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Okoliščine kaznivega dejanja nasilja v družini še preverjajo.