Sinner, ki je Đokovića dvakrat premagal že ob koncu prejšnjega leta, je prva dva niza dobil suvereno. V tretjem pa sta igralca morala v podaljšano igro.

V tej je Đoković vodil s 4:2, a je Italijan pripravil preobrat ter povedel s 5:4 in imel pri 6:5 zaključno žogo na servis tekmeca. Te mu ni uspelo unovčiti, zato pa je Đoković to kaznoval in dobil niz.

V tretjem je 22-letni Sinner v četrti igri odvzel servis 14 let starejšemu Đokoviću, ta razlika pa je bila dovolj, da se je Italijan po približno treh urah in pol veselil velike zmage in prvega preboja v finale turnirja za grand slam.

»Bilo je zelo težko. Začel sem zelo dobro, zdelo se mi je, da se on ne počuti najbolje in sem pritiskal v prvih dveh nizih. V tretjem sem zapravil zaključno žogo, ampak to je tenis. Poskusil sem se pripraviti na četrti niz in to mi je ob izvrstni podpori občinstva uspelo. Veselil sem se te tekme, vedno je lepo igrati proti igralcu, od katerega se lahko marsikaj naučiš. Vse je del procesa,« je po dvoboju povedal Sinner.

Ta je dodal, da z Đokovićem igrata podoben tenis, da pa natančne taktike ne bo razkril po tretji zmagi v zadnjih štirih dvobojih s Srbom. Ta mu je, kot je priznal Sinner, pri 16, 17 letih dal nekaj nasvetov za izboljšanje igre, predvsem glede raznovrstnosti, nepredvidljivosti. Tega se Italijan očitno drži. "Ampak mislim, da lahko še napredujem," je dodal.

V medsebojnih dvobojih z Đokovićem zdaj zaostaja le še s 3:4. Srb pa je tokrat ostal brez 25. turnirske zmage na grand slamih, s čimer bi postal absolutni rekorder. Za zdaj je izenačen avstralsko legendo Margaret Court.

V drugem polfinalu se bosta predvidoma ob 9.30 merila tretjepostavljeni Rus Danil Medvedjev in šestopostavljeni Nemec Alexander Zverev.

* OP Avstralije (23,94 milijona evrov):

- moški, polfinale:

Jannik Sinner (Ita/4) - Novak Đoković (Srb/1) 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3.