Dončić je dobil največ glasov navijačev med branilci zahodne konference NBA, pri glasovanju novinarjev pa je bil drugi za košarkarjem Oklahome City Thunder Shaijem Gilgeous-Alexandrom.

V letošnji sezoni je Dončić s povprečjem 33,6 točke na tekmo drugi v ligi NBA, s povprečjem 9,3 podaje na tekmo pa tretji.

»Ko sem bil otrok, sem si vedno želel gledati tekmo All Star, vendar mi starši niso dovolili, ker je bila tekma nekje ob treh zjutraj,« je v četrtek za televizijo TNT v Atlanti pred sobotno tekmo (1.00) Dallasa proti domači ekipi Hawks dejal Dončić.

Štiriindvajsetletni Dončić se je sedaj pridružil LeBronu Jamesu, Kobeju Bryantu, Shaquillu O'Nealu, Isiahu Thomasu in Anthonyju Davisu na seznamu igralcev NBA, ki so se pred svojim 25. letom petkrat uvrstili na tekmo All Star.

Mejnike pa še naprej prestavlja LeBron James, ki v ligi igra že svojo 21. sezono, na tekmo zvezd pa se je uvrstil še 20. Prej si je z 19 nastopi rekord delil s še eno legendo lige, Kareemom Abdul-Jabbarjem.

Devetintridesetletni košarkar Los Angeles Lakers je dobil največ glasov od navijačev, soigralcev in novinarjev in bo 18. februarja na večeru zvezd vodil ekipo zahoda. Vzhod bo vodil Grk Giannis Antetokounmpo iz moštva Milwaukee Bucks.

V začetni postavi vzhoda so še Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) in Damian Lillard (Milwaukee Bucks). Na zahodu bodo ob Jamesu tekmo začeli Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokić (Denver Nuggets), ki je bo na tekmi zvezd zaigral šestič, Luka Dončić (Dallas Mavericks) in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder).

Kdo bo tekmo v Indianapolisu začel z rezervne klopi, bo jasno prihodnji teden. Glavno besedo pri tem bodo imeli trenerji.