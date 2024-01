Helikopter v velikosti škatle za robčke, ki jo je na Mars spustil rover Perseverance, se je prvič dvignilo s površine rdečega planeta 19. aprila 2021, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ingenuity je bil sprva namenjen le dokazovanju, da je let v zelo tanki marsovski atmosferi mogoč, nato pa so ga po petih testnih poletih uporabili še kar 72-krat. Deloval je kot zračni izvidnik, ki je svojemu spremljevalcu na tleh pomagal pri iskanju znamenj starodavnega mikrobnega življenja izpred milijard let, ko je bil Mars veliko bolj vlažen in toplejši kot danes.

Vodja Nase Bill Nelson je v video sporočilo sporočil, da je Ingenuity opravil svoj zadnji polet na Marsu. »Tako kot tisto kar sta brata Wright storila tukaj na Zemlji na začetku prejšnjega stoletja, je Ingenuity utrl pot za prihodnje polete v našem sončnem sistemu in je vodilni dejavnik za pametnejše in varnejše človeške misije na Marsu in drugod,« je dodal.

Helikopter, ki tehta približno dva kilograma sicer ostaja v pokončnem položaju in je v stiku s kontrolo misije, vendar slike z njegovega zadnjega poleta 18. januarja kažejo, da se je med pristajanjem poškodovala ena ali več lopatic rotorja, kar pomeni, da ni več sposoben poleta.