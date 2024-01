Zlata nit je edinstvena raziskava o kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo, ki jo Dnevnik skupaj s partnerji in istoimenskim izborom najboljših zaposlovalcev izvaja že 17 let zapored. Izsledki so ne le Sloveniji, temveč tudi svetu predstavili in potrdili, da odnosi v podjetju pomembno vplivajo na višjo donosnost in dodano vrednost. Letos se je v izbor prijavilo 65 podjetij, ki se potegujejo za naziv najboljšega zaposlovalca v treh kategorijah: mala, srednje velika in velika podjetja. Med prijavljenimi je največ malih podjetij (do 50 zaposlenih), in sicer 30, srednje velikih (do 250 zaposlenih) je 24 in enajst velikih. Takšna struktura prijav je zrcalo strukture slovenskega gospodarstva, v katerem močno prevladujejo prav mala in srednje velika podjetja. Razveseljuje tudi, da je med prijavljenimi kar enajst novincev, dve podjetji pa v izboru Zlata nit sodelujeta vseh 17 let, to sta Četrta pot in BDO Revizija. Več kot deset let sodeluje 12 podjetij, to so Adacta, Agitavit Solutions, BDO Svetovanje, Intera, Lotrič Meroslovje, MDM, Plastika Skaza, Plinovodi, RCM, RLS Merilna tehnika, Špica International in Skupina Europlakat. To so podjetja, ki redno in sistematično skrbijo za kakovostne odnose med zaposlenimi.

Zdrava rast

»Raziskava Zlata nit 2023 zrcali vzdušje in temperaturo v poslovnem okolju. Vrsta podjetij je (bila) v času zmanjševanja števila zaposlenih in tržne negotovosti zadržana z merjenjem kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi. Število sodelujočih je tako v letu 2023 nižje kot leto pred tem, a prvi uvidi merjenj so z druge strani spodbudni in odpirajo nova poglavja zdrave rasti. Enako velja za zlate prakse. Te so od letošnjega leta povezane z okoljskimi, družbenimi in upravljalskimi načeli trajnostnega delovanja s ciljem, da prispevajo k višji dinamiki preobrazbe organizacij, njihove kulture in poslovnih modelov v smeri trajnosti in trdoživosti,« komentira mag. Edita Krajnović, vodja metodologije Zlata nit. Natečaj za zlate prakse je odprt do 29. februarja.