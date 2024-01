Državno prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu je minilo z rekordno udeležbo. Pri posameznikih je bilo namreč prijavljenih več kot 140 šahistk in šahistov, v ekipni konkurenci pa kar 53 ekip. Nastopila je večina najboljših slovenskih šahistov, med njimi velemojstri Lenič, Škoberne, Šebenik, Šubelj, Tratar in Mihaljčišin.

Uvodno dejanje tridnevnega programa sta bili posamični prvenstvi v najhitrejši disciplini – hitropoteznem šahu. Pri članih je bil končni vrstni red negotov do samega konca. Zaradi boljših dodatnih kriterijev je državni prvak postal lanskoletni zmagovalec velemojster Luka Lenič (Tajfun ŠK Ljubljana). Drugi je bil z istim številom točk (9) mladi Matic Nareks (Celjski ŠK), ki je poskrbel za prijetno presenečenje na turnirju. Tretje mesto je odšlo primorskemu velemojstru Juretu Škobernetu (ŠD Posočje). Pri članicah je zanesljivo slavila Petra Kejžar (Tajfun ŠK Ljubljana) z 8,5 točke pred Nušo Hercog (Celjski ŠK) in klubsko kolegico Tejo Vidic, ki sta obe dosegli po 7,5 točke. Najboljši seniorji v hitropoteznem šahu so bili Leon Mazi, Marjan Črepan in Ivo Podržaj, pri seniorkah pa Simona Novak in Simona Orel Mušič.

V soboto so se zvrstila ekipna prvenstva. Po pričakovanjih so se ekipne lovorike razdelile med trenutno vodilna slovenska kluba Tajfun ŠK Ljubljana in ŽŠK Maribor Poligram. V hitropoteznem šahu je v obeh konkurencah dominiral mariborski klub. Pri članih so s točko prednosti slavili pred drugo uvrščeno ekipo ŠD Krka Novo mesto, tretje mesto pa je zasedla ekipa Tajfun ŠK Ljubljana. Kot omenjeno je tudi pri članicah zmagal ŽŠK Maribor Poligram, sledila sta Celjski ŠK 1 in Tajfun ŠK Ljubljana. Na pospešenem delu ekipnega prvenstva je ekipa Tajfuna ŠK Ljubljana postavila stvari na pravo mesto, saj je slavila v obeh konkurencah. Med člani je Tajfun ŠK Ljubljana z vsemi zmagami suvereno zmagal pred ŽŠK Maribor Poligram in ŠD Tomo Zupan 1. Pri članicah je zmagovalna ekipa Tajfun ŠK Ljubljana nastopila z dvema ekipama in obe sta se uvrstili na zmagovalne stopničke. Prva ekipa v postavi Zala Urh in Teja Vidic je odnesla zlato, medtem ko je druga ekipa osvojila bron. Drugo mesto je odšlo Mariborčankam.

V nedeljo so se šahisti pomerili še v posamičnem delu pospešenega šaha. Ob izostanku Luke Leniča je slavil novopečeni in najmlajši slovenski velemojster Jan Šubelj (ŽŠK Maribor Poligram) pred Davidom Brinovcem (ŠK Žalec) ter Anelom Hasanagićem (ŠK Ig), vsi s po 7,5 točke. Med članicami je zmagala slovenska reprezentantka Zala Urh (7,5 točk) pred Tejo Vidic (obe Tajfun ŠK Ljubljana) in Ivano Hreščak (ŠK Postojna), obe s po 6,5 točke. Najboljši seniorji v pospešenem šahu so postali Milorad Bulatovič, Jože Skok in James M. Tomazini, najboljše seniorke pa Simona Orel Mušič, Simona Novak in Katarina Debevec.

Organizatorji so poskrbeli za neposreden prenos partij, poseben pečat pa je v sklopu prvenstva pustila priložnostna razstava o velikanu slovenskega šaha in elektroinženirju dr. Milanu Vidmarju. V spomin na prvega slovenskega velemojstra so na petkovem otroškem turnirju šahirali mladi šahisti. Pri fantih je slavil David Krstić, pri dekletih pa Ema Jakša.