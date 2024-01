Predlog eksperimenta: milijone še za šole!

Pomanjkanje zdravnikov je ena izmed osrednjih tem, ki zaposluje zdravniško stroko in javnost že (pre)dolgo. Pri tem ne manjka analiz vzrokov njihovega pomanjkanja niti predlogov, kako priti do njih: s povečanjem vpisnih mest na medicinskih fakultetah, s povečanjem plač (kar je zahteva trenutne stavke zdravnikov), izboljšanjem delovnih pogojev in nenazadnje s privabljanjem zdravnikov in drugega medicinskega osebja od drugod.