Ker država proti krivcem za poplavno katastrofo ne ukrepa, marveč jih še celo ščiti ter zagovarja njihove neracionalne argumente, bo treba preko pravne pomoči doseči pravico ter pri tem poseči s posredovanjem pravne stroke tudi po institucijah Evropske unije. V kolikor se ne bodo vodotoki in njihova okolica sanirali v skladu s stroko, bo treba izseliti polovico Slovenije, glede na strokovnost državnih »strokovnjakov« in pristojne inšpekcije je to več kot verjetno.

Matjaž Cerovac, upokojeni glavni republiški rudarski inšpektor, Šmartno ob Paki