»Žal mi je, da nisem pravočasno predvidela težav in možnih posledic in poklicala veterinarja. A tudi on takrat ne bi mogel več kaj dosti postoriti. Zdaj je zame ta zgodba končana in upam, da tudi za vas, kolegi in kolegice,« je ob odhodu s slovenjgraškega sodišča dejala Katarina Valentar, nekdanja novinarka Koroškega radia in kmetica. Kot je še pripomnila, ji kmetovanja nihče ne more prepovedati, zato ohranja status kmetice. Nima pa več živali, saj ji je bila z odločbo prepovedana vzreja govedi.

Valentarjeva se je na slovenjgraškem okrajnem sodišču znašla zaradi obtožbe, da je naklepno povzročila nepotrebno hudo trpljenje najmanj 22 govedi, s tem ko ni poskrbela za njihovo ustrezno veterinarsko oskrbo, niti zagotovila zadostnih količin vode in hrane oziroma krme. Že kmalu po prihodu v sodno dvorano je sodnica Vesna Rebernik Jamnik povedala, da je v ponedeljek prejela sporazum o priznanju krivde, ki ga je Valentarjeva isti dan podpisala s tožilstvom. Po proučitvi vseh okoliščin je sklenila, da sporazum sprejme.

Krave živele in poginile v groznih razmerah

Valentarjevi se je s tožilstvom, ob pomoči svoje zagovornice Irme Pavlinič Krebs, uspelo pogoditi za dokaj milo kazen, in sicer osem mesecev zapora, ki jih bo odslužila z delom v splošno korist. Čeprav je za mučenje živali predpisana kazen do treh let zapora, je sodišče presodilo, da je kazen primerna in razumna, na kar so vplivale tudi olajševalne okoliščine obdolžene. Ta namreč skrbi za dva mladoletna otroka in oslabelega 86-letnega očeta. Niso pa našli oteževalnih okoliščin, ker se je pred sodiščem znašla prvič. Prav tako je sodišče ugodilo prošnji zagovornice Pavlinič Krebs, ki je predlagala, da sodišče Valentarjevo oprosti plačila sodnih stroškov. Kot je o razlogih za oprostitev plačila večjega dela stroškov navedla zagovornica, je Valentarjeva s tem, ko je bila v javnosti predstavljena kot mučiteljica živali, ostala brez zaposlitve, prav tako z njo zdaj ne želi sodelovati nobeno resno podjetje.

Tožilka Branka Čas je še pred izrekom sodbe povzela obtožnico, v kateri je Valentarjevi očitala pogin osmih govedi, pri katerih so v vampih odkrili PVC folijo. To so lačne živali očitno raztrgale, ker drugače niso mogle do hrane, in so jo zaužile skupaj s krmo. »Prav tako so živali stale v 30 centimetrov visokem gnoju in gnojevki, okoli so bili ostanki trupel drugih govedi v različnih fazah razpadanja, od najstarejšega so ostale samo še kosti. Preostale živali so bile vidno shirane, poudarjene so imele kostne štrline, oslabele mišice in izrazite lakotnice,« je povzela očitke iz obtožnice tožilka. Naj spomnimo, da je bil marca lani na kmetiji v Podgori na podlagi prijave opravljen inšpekcijski nadzor. V času nadzora je inšpektor našel osem glav poginulega goveda, pozneje je poginilo še eno, 13 glav pa so napotili v redni zakol. Kmetijska inšpekcija pa je že v letih 2020, 2021 in 2022 odkrila več kršitev, med drugim tudi, da goveda niso bila ustrezno označena.