V Alabami so se včeraj pripravljali na prvo usmrtitev z novo, v svetu še nepreizkušeno metodo z dušikovim plinom, ki bi po trditvah nekaterih strokovnjakov in tudi Združenih narodov lahko predstavljala mučenje. S temi argumenti so se na ameriško vrhovno sodišče s pozivom k zadržanju usmrtitve obrnili tudi odvetniki Kennetha Smitha, leta 1989 obsojenega na smrt zaradi umora ženske po naročilu za 1000 dolarjev, ter upali na ukrep v zadnjem trenutku. Trideseturni rok za izvedbo usmrtitve je začel teči včeraj ob sedmih zjutraj po našem času.

Težave z injekcijami

Alabama, Misisipi in Oklahoma so zvezne države, kjer so uzakonili usmrtitev z dušikom, nobena pa je doslej še ni izvedla. Za novo metodo so se odločile zaradi težav pri usmrtitvah s smrtonosno injekcijo. V več primerih pri obsojencu niso mogli najti žile, zaradi česar so nekatere precej poškodovali ali pa je igla med postopkom padla iz žile, kar je povzročilo otekanje tkiva, bolečine in dolgotrajnejše umiranje. Nekaj časa je bilo na trgu tudi težko dobiti substance za injekcijo.

Kljub temu je ta metoda ostala prednostna, usmrtitve z dušikom pa se ni lotil še nihče. Zato dogajanje v Alabami spremljajo drugod, saj bi metodo gotovo začeli uporabljati še kje, če ne bo zapletov. Po predvidenem postopku obsojencu na obraz namestijo masko in po cevi vanjo spustijo dušik. Ta sicer je v zraku, v čisti obliki pa je smrtonosen. Obsojeni naj bi zavest izgubil zelo hitro in umrl v nekaj minutah. Kritiki in odvetniki pa trdijo, da ni zagotovil, da pri tem ne bi trpel, sploh če se zgodi kaj nepredvidljivega (denimo če bi v masko bruhal), kar bi lahko predstavljalo mučenje in kruto ravnanje, kar je zakonsko prepovedano. Na to je opozoril tudi visoki komisar OZN za človekove pravice.

Dvakrat na smrtni stol

Kenneth Smith je bil leta 1989 obsojen za umor Elizabeth Sennett po naročilu njenega zadolženega soproga pridigarja, ki jo je varal in upal, da bo pobral življenjsko zavarovalnino. Kasneje je storil samomor. Drugi obsojeni za umor je bil usmrčen leta 2010. Smith trdi, da ni sodeloval pri umoru, priznava pa, da je bil prisoten.

Leta 2022 so ga že hoteli usmrtiti z injekcijo, vendar so imeli težavo najti žilo, zbadali so ga, postopek se je vlekel in na koncu so ga prekinili, ker se je iztekel sodno določen rok za usmrtitev. Smith bi bil šele drugi v zgodovini, ki bi ga poskusili usmrtiti dvakrat, trdijo njegovi odvetniki, ki so se zato tudi pritožili na vrhovno sodišče s trditvijo, da gre za kruto in nenavadno kazen, a so vrhovni sodniki pritožbo zavrnili. Potem so odvetniki poskusili še enkrat zaradi metode z dušikom.