Kot je uvodoma povedala glavna urednica Alenka Kepic Mohar, se na založbi zavedajo, da v trenutnem času tekmujejo z industrijo prostega časa, ki razpolaga tudi z neprimerno višjimi sredstvi, vendar poslanstvo Mladinske knjige ostaja izdajanje knjig za odrasle in najmlajše, za bralce priročnikov in tudi tiste, ki jih zanimajo zgodbe znanih osebnosti.

Da bi jih dosegli, širijo svojo mrežo dejavnosti, pri čemer je omenila tako digitalni vidik kot tudi rabo knjigarn za različna srečanja. Krepijo tudi ekipo za prodajo pravic slovenskih avtorjev v tujino. Pri tem ne morejo mimo trenutne realnosti, saj lestvica desetih najbolj prodajanih knjig za odrasle, ki so jo objavili v začetku meseca, kaže na moč družbenih medijev, kar vpliva tudi na branje in prodajo tiskanih knjig, je povedala Kepic Mohar.

Med glavnimi usmeritvami letošnjega programa je omenila obletnice nekaterih avtorjev, kot so Jelka Reichman, Svetlana Makarovič, Ivan Minatti, Srečko Kosovel in Saša Vegri, ter obletnica zbirke Odisej, več pozornosti bodo namenili tudi stripom in fantazijskim romanom. Ob knjižnem sejmu v Bologni, kjer bo Slovenija aprila častna gostja, bodo izdali mapo z izborom del 30 slovenskih ilustratorjev. Kot novost pa so pripravili Avtorski portal, na katerem so predstavljeni avtorji s svojimi knjigami, nagradami in drugimi podatki.

Načrtovane izdaje z različnih področij so predstavili vodje posamičnih uredništev: s področja leposlovja Andrej Ilc, s področja priročnikov Urška Kaloper ter s področja digitalnih vsebin Tihana Kurtin Jeraj.

Slovensko in prevodno leposlovje

Izvirno slovensko leposlovje za odrasle bodo obogatile kratke zgodbe Milana Kleča Sončni zahod, roman Sibirija Tanje Mastnak in zgodba o slikarki Eldi Piščanec Segam po nebesnih zvezdah izpod peresa Metke Pekle. Izšli bodo novi eseji Uroša Zupana Piškoti s sporočilom ter eseji Helene Koder Krošnja z neznanimi sadeži z razmišljanji o umetnosti in življenju. Obletnice Makarovič, Minattija, Vegri in Kosovela bodo počastili z izdajami poezije. Ponatisnili bodo tudi antologijo francoskih nadrealističnih besedil po izboru Aleša Bergerja ter antologijsko zbirko Med nebom in zemljo Edvarda Kocbeka.

Iz prevodnega leposlovja je vodja uredništva Andrej Ilc izpostavil dobitnika slovenske nagrade goncourt Kremeljski mag italijansko-švicarskega avtorja Giuliana da Empolija, pred kratkim odkrito novelo kolumbijskega pisatelja Gabriela Garcie Marqueza Avgusta se vidiva, roman Slepa luč čilskega pisatelja Benjamina Labatuta ter avtobiografski roman Lee Ypi Svobodna o odraščanju v Albaniji. S področja klasike se obetata nova prevoda Očeta Goriota Honoreja de Balzaca in Lolite Vladimirja Nabokova.

Knjige za otroke in mladino ter priročniki

Med knjigami za otroke in mladino Špela Frlic pripravlja izbor ljudskih pravljic iz držav nekdanje Jugoslavije ter pravljico po motivih slovenske ljudske pravljice. Maša Ogrizek bo predstavila pripoved Gospodična z monstero, nove slikanice pa med drugim pripravljajo Roman Rozina, Anja Štefan in ilustratorka Maja Kastelic. V obliki slikanice bo izšel tudi Mali kakadu Svetlane Makarovič. Iz prevodnega leposlovja lahko mladi bralci med drugim pričakujejo novo knjigo tandema Julia Donaldson & Axel Scheffler in prvi del fantazijske trilogije Holly Black Ukradena dedinja.

Na področju priročnikov bodo po napovedih vodje uredništva Urške Kaloper največ pozornosti posvetili skrbi za zdravje in osebno rast. Med prevodnimi novostmi bodo to nemška uspešnica Uspešno želeti ter priročnika o premagovanju tesnobe in strahu, med izvirnimi pa knjige psihoterapevtke Tine Bončina Zaživi drugače, psihologa Kristijana Museka Lešnika S pozitivnostjo v življenje in terapevtke Saše Krajnc Od pridnosti k pristnosti.

e-knige in novi Avtorski portal

Novi Avtorski portal je plod digitalnega uredništva po tem, ko so leta 2022 uvedli digitalno knjižnico Mladinska knjiga Plus. Kot je povedala vodja uredništva Tihana Kurtin Jeraj, je v mobilni aplikaciji trenutno na voljo več kot 800 e-knjig, beležijo pa več kot 13.000 uporabnikov. Z letošnjim letom nameravajo dodati še zvočnice drugih založb in knjige v angleškem jeziku.