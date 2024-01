V ročnih umetniških tehnikah je neki čar, neki poseben šarm, ki ga prepoznavajo tudi mlajši umetniki in umetnice, torej generacije, ki so zaradi večje dostopnosti, hitrosti in cenovne ugodnosti praviloma bolj vajene digitalnih orodij. V grafični umetnosti je ena od znamenitih ročnih tehnik globoki tisk. Nad njim se posebej navdušuje umetniški kolektiv iz Ljubljane Sreda v sredo (SVS), ki so ga leta 2019 ustanovili Žiga Artnak, Urban Cerjak, Matic Flajs in Aljaž Košir - Fejzo. Kolektiv je nase opozoril na minulem 35. Grafičnem bienalu Ljubljana, na katerem so si s svojimi deli prislužili nagrado občinstva. V času bienala so odprli tudi vrata svojega grafičnega ateljeja na Štefanovi ulici, kjer so gostili več kot 250 domačih in tujih obiskovalcev. Njihov laboratorij grafičnega eksperimentiranja deluje v kleti enega od treh znamenitih Dukičevih blokov. Preden je kletni prostor postal atelje, je bila to stara, umazana kurilnica. Iznajdljivi fantje so med pandemijo stvari vzeli v svoje roke in jo ob dovoljenju sosedov – ki bi se jim člani kolektiva SVS radi še posebej zahvalili – spremenili v ustvarjalni brlog kreativnih, odbitih idej.

Sredinec hiperprodukciji

Globoki tisk je umetniška praksa, ki ima na poti do končnega izdelka več korakov in terja svoj čas. V osnovi gre za vtiranje barv v vdolbine na podlagi, ki jo nato ročno odtisnejo, pri čemer noben odtis ni enak, vsak je svoj unikat. Globoki tisk je zaradi narave dela simbolični sredinec hiperprodukciji, poplavi nekvalitetne umetnosti, sodobnim črnim petkom in super sredam. »Je klasična tehnika, ki je danes morda malo pozabljena, kljub temu da ima v našem prostoru močno zgodovino. V času Jugoslavije je bila Ljubljana eno od središč grafike, delali so odlične stvari, nato pa je nastalo zatišje. Res je tudi, da globoki tisk ni enostaven za delo, predvsem moraš najprej imeti primerno infrastrukturo. Včasih je bilo zaradi velikega trga celo tako, da je umetnik naredil ploščo, nato pa najel druge ljudi, da so v ateljejih naprej tiskali njegovo delo. Vsak korak v celotnem procesu globokega tiska lahko tudi spreminjaš in tako dobivaš drugačne rezultate. Ta tehnika je izjemno zanimiva, ker v ustvarjalnem smislu ponuja zelo veliko, zdi se, da jo lahko raziskuješ v nedogled,« pripoveduje Žiga Artnak, član kolektiva.

Ime Sreda v sredo izvira iz začetkov njihovega ustvarjanja. Najprej sta se kot navdušenca nad grafiko začela dobivati Urban Cerjak in Matic Flajs. Skupaj sta hodila na grafični tečaj v Narodni galeriji, ker pa jima ponedeljki niso bili dovolj, sta se začela dobivati še ob sredah – tradicija, ki se je nadaljevala tudi po njunem tečaju, ko sta se jima pridružila še ostala dva člana. Vse skupaj se je začelo nekaj nadstropij višje, v stanovanju Urbana Cerjaka, ki je prirejal druženja ali, kot so temu ljubkovalno rekli, Arty Party, se spominja Matic Flajs in pojasni ustvarjalno dinamiko kolektiva: »Vsi izhajamo iz zelo različnih vidikov vizualnega ustvarjanja, hkrati pa na neki način v to staro, klasično tehniko vpeljujemo nove, sveže motive, ki so del današnjega načina ustvarjanja. Vsak raziskuje svoje stile, sam se trudim potencial te tehnike čim bolje izkoristiti, jo v svojih ilustracijah čim bolj razumeti.« Flajs je še posebej navdušen nad ustvarjanjem Urbana Cerjaka, za katerega je značilno, da če med ustvarjanjem kaj »uniči«, ni panike. »Najraje se izklopim in prepustim,« začne Cerjak: »Trenutno sem padel v risanje živali, ker me to sprošča. Delam jih čisto po svoje in jih na koncu povežem v nekakšno sadno kupo.«

Renesansa globokega tiska

V času ljubljanskega bienala so bili člani kolektiva veliko v stiku z obiskovalci in umetniki, saj so bila vrata njihovega ateljeja vsak petek odprta za tiste, ki so želeli iz prve roke spoznati globoki tisk. Maticu Flajsu se je zdel posebej zanimiv obisk romunske grafične šole: »Prišlo je okoli 30 študentov. Mi smo svoje predavanje začeli tako kot vedno, predstavili smo kolektiv, ko pa smo začeli o tehniki, so nam ti študenti že po nekaj minutah povedali, da jim je vse jasno in da točno vedo, za kaj gre. Tako smo z njimi ob delu najraje izmenjevali znanje. Bilo je zabavno, ker v Sloveniji nimamo veliko znancev, ki bi toliko vedeli o globokem tisku, z njimi pa smo se lahko podrobneje pogovarjali o kemičnih postopkih, materialih, napotkih in trikih.« Tako kot ljubitelji mašinerije razstavljajo avte, da bi se spoznali z vsemi njihovimi deli, je lahko, podobno, tudi umetniška tehnika sama po sebi fascinanten predmet raziskovanja, ki se lahko iz hobija razvije v strast.

Žiga Artnak poudari, da so trenutno tla za ustvarjanje v globokem tisku zelo plodna in da bi bila kakšna pregledna razstava sodobnih ustvarjalcev več kot dobrodošla. Za to tehniko je sploh značilno, da za vsakim ustvarjalnim obdobjem pride zatišje, ki nekaj časa traja, nikakor pa ne za vedno. Vsake toliko se najdejo radovedneži, ki se ne ustrašijo vsega tega, kar zahteva globoki tisk. Artnak o svojem kolektivu pripomni: »Na tej sceni smo kot nepopisan list. V bistvu smo v svetu globokega tiska kot novorojenčki, ker vsako ustvarjalno obdobje prinese nekaj svojega. V našem kolektivu s pristopi, ki niso vnaprej določeni, ustvarjamo popolnoma neobremenjeni.«

