Ta se je vprašanja kopiranja lotil iz čiste jeze: ministrica je namreč veliko študentov postavila v neroden položaj, ko je na vrhovno sodišče poslala primer samoplagiatorstva med študenti, to se pravi prepisovanja svojih starejših raziskav. Rytterager, ki trdi, da so zaradi tega študente tudi izključevali, je v besu preveril njeno nalogo in naletel na zaklad, ki je gospo stal službo.

Nauk zgodbe je preprost: ministri in ministrice, če imate maslo na glavi, nikar ne jezite študentov.