Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je v sredo sporočila, da sta tankovska izstrelka zadela stavbo zatočišča ZN v Han Junisu, kamor se je zateklo okoli 800 ljudi. Po napadu je v objektu izbruhnil požar. Sprva so poročali o devetih mrtvih, kasneje pa je to število naraslo na 12. Še 75 ljudi je bilo ranjenih, poroča britanski BBC.

»Resno smo zaskrbljeni zaradi današnjih poročil o izstrelkih, ki so zadeli objekt UNRWA,« je sporočila Bela hiša. Po besedah tiskovne predstavnice Washington kljub neomajni podpori Izraelu pri obrambi pred »teroristi Hamasa, ki se skrivajo med civilisti« vztraja pri tem, da morajo izraelske sile med operacijami zaščititi civiliste.

Enako sporočilo je ob obsodbi napada posredoval tudi State Department, medtem ko so ga Združeni narodi označili za očitno neupoštevanje pravil vojne. Izraelska vojska odgovornost za napad zanika. Sporočila je, da preiskuje možnost, da je šlo za izstrelke palestinskega islamističnega gibanja Hamas. UNRWA sicer trdi, da je kompleks zavetišča jasno označen in da so bile njegove koordinate posredovane izraelskim oblastem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Han Junis je zadnje dni prizorišče srditih bojev med izraelsko vojsko in borci Hamasa in neredka tarča izraelskega obstreljevanja. V luči zaostritve razmer se civilisti umikajo iz mesta, ki so ga izraelske sile ob začetku ofenzive označile za varno območje. V številnih primerih gre za begunce s severa Gaza, ki se sedaj pred nasiljem umikajo proti Rafi.

Vendar pa tudi iz Rafe, mesta ob meji z Egiptom, poročajo o izraelskih napadih. Palestinski Rdeči polmesec je danes sporočil, da je v bolnišnico prepeljal več ljudi, ki so bili davi ranjeni v izraelskem letalskem napadu na stanovanjsko stavbo v mestu. V napadu je življenje izgubil najmanj en človek, poroča spletni portal katarske televizije Al Jazeera.

Pred tem je po poročanju lokalnih medijev ponoči prišlo tudi do novih spopadov med racijo izraelskih sil v mestu Dženin na zasedenem Zahodnem bregu, kjer se je nasilje po 7. oktobru znatno razplamtelo. Kot navaja Al Jazeera, so okupacijske sile racije ponoči izvajale tudi v številnih drugih krajih na tem palestinskem ozemlju.

Izraelska vojska odredila evakuacijo zavetišča v obleganem Han Junisu

Izraelske sile še naprej oblegajo Han Junis, pri tem obstreljujejo tudi bolnišnice. Tiskovna predstavnica agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) je potrdila pričevanja razseljenih oseb v zavetišču, ki so povedale, da jim je izraelska vojska dala čas za umik do petka ob 17. uri po lokalnem oz. ob 16. uri po srednjeevropskem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadu na omenjeno zavetišče je bilo v sredo po navedbah UNRWA ubitih najmanj 12 ljudi, še 75 pa je ranjenih. Vodja UNRWA Philippe Lazzarini je napad označil za grobo neupoštevanje osnovnih pravil vojne, k zaščiti civilistov v zavetiščih ZN je pozval tudi državni sekretar ZDA Antony Blinken. Ob tem izraelske sile še naprej oblegajo obkoljeno mesto Han Junis in obstreljujejo neposredno okolico več bolnišnic, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Med njimi je tudi bolnišnični kompleks Naser, kjer je po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi zmanjkalo hrane, anestetikov in sredstev proti bolečinam. »Izraelske okupacijske sile okoli bolnišnice uvajajo popolno policijsko uro in omejujejo gibanje reševalcev v bolnišnico in iz nje,« pa je na omrežju X sporočil palestinski Rdeči polmesec.

Izrael na drugi strani trdi, da palestinsko oboroženo gibanje Hamas uporablja bolnišnice za »teroristične dejavnosti«. Ob tem so obtožili Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), da sodeluje s Hamasom, ker naj bi namerno spregledala domnevne dokaze, poroča AFP. »V vsaki bolnišnici, ki jo je izraelska vojska preiskala v Gazi, so našli dokaze o prisotnosti Hamasa. To so neizpodbitna dejstva, ki jih WHO vedno znova ignorira. To ni nesposobnost, ampak namerno dogovarjanje,« je dejala stalna predstavnica Izraela pri ZN Meirav Ejlon Šahar.

Predstavnik WHO v Gazi Richard Peeperkorn je medtem konec decembra lani dejal, da dotlej niso zabeležili nobenih dokazov o terorističnih dejavnostih v bolnišnicah. Opozoril je, da naloga WHO ni preiskovanje, temveč spremljanje, analiziranje in poročanje.

Izraelske sile še vedno izvajajo operacije tudi v severnem delu Gaze, kjer so danes ubili najmanj 20 Palestincev, ki so v mestu Gaza čakali na humanitarno pomoč. Še najmanj 150 ljudi je bilo ranjenih, ko so izraelski tanki neposredno streljali na Palestince na območju, poroča Al Jazeera.

Izraelska vojska je od začetka ofenzive v Gazi po zadnjih podatkih ubila najmanj 25.700 Palestincev. Ranjenih je več kot 63.700 ljudi, na tisoče pa je pogrešanih.

Na izraelski strani je medtem v spopadih umrlo 209 vojakov, več kot 1200 pa jih je bilo ranjenih. Skupno je od začetka vojne 7. oktobra umrlo 545 izraelskih vojakov.