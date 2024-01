Odziv mariborskega zavetišča na pokole več kot 70 živali: Uloviti psa, ki ju nihče ne opazi, je nemogoče

Na območju Malečnika in okolice so v zadnjem letu našteli več pokolov rejnih in domačih živali, že prej pa so domačini opažali poboje divjadi. Na delu naj bi bila krvoločna psa, ki se gibata na območju Maribora, Dupleka, Lenarta, Pesnice in Pernice, a ju ne morejo izslediti.