Po prenovi je prostor zasnovan kot večnamenska dvorana, ki ohranja svojo avtentičnost in bo omogočala izvedbo različnih kulturno-umetniških in drugih dogodkov. Investitorka prenove Kazemat je Mestna občina Ljubljana, vrednost prenove pa znaša nekaj več kot 2,5 milijona evrov brez DDV, so sporočili z Ljubljanskega gradu.

V zavodu sicer poudarjajo, da je prenova grajskega kompleksa sledila načelom, da so vsi zgodovinski prostori namenjeni javnosti ter prenovljeni v večnamenske prostore, da so vsi servisni prostori vkopani in ne posegajo v prostor stavbne dediščine ter da je vsa najsodobnejša oprema v veliki meri postavljena in razvejana nevidno. Ob tem so v prenovi ohranili vse zgodovinske grajene strukture, ki pričajo o rasti gradu skozi stoletja, torej originalne zidne strukture, strope, oboke, obrambne in druge odprtine.

Celovita prenova in revitalizacija Ljubljanskega gradu se je začela leta 1969, grad pa so po delih obnavljali vse do letos. Avtorji prenove so arhitekti arhitekturnega biroja Ambient Majda Kregar, Miha Kerin in Edo Ravnikar ml. Arhitekti so sicer ob lanskem mestnem prazniku za celovito prenovo gradu prejeli nagrado glavnega mesta.

Grad je sicer v letu 2023 obiskalo 1,19 milijona obiskovalcev, kar je skoraj 200.000 več kot leto prej. Delež tujih obiskovalcev znaša 76 odstotkov, prevladujejo pa obiskovalci iz Italije, Nemčije, Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Hrvaške, Francije, Španije, Nizozemske in Avstrije.