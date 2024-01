Poslanci SDS Stojmenovi Duh očitajo sum oškodovanja davkoplačevalcev in javnih financ zaradi negospodarnega in nesmotrnega nakupa računalnikov ter negospodarno in nesmotrno upravljanje z javnimi sredstvi pri nakupu omenjenih računalnikov. Kot.pravijo, je ministrstvo na podlagi zakona o digitalni vključenosti odločilo za nakup 13 tisoč računalnikov, ki pa nimajo operacijskega sistem, niti antivirusne zaščite, ob tem pa se pojavljajo številni pozivi, da se računalniki, katerih skladiščenje stane 2500 evrov mesečno, čimprej razdelijo. V SDS se sprašujejo, o kakšnem ključu bodo računalniki razdeljeni, pod vprašajem pa je tudi mehanizem za njihovo razdeljevanje.

»Ker je ta nakup sinonim za popolni fiasko«, poslanska skupina SDS zahteva, da Emilija Stojmenova Duh za svoje netransparentno in neodgovorno delo odgovarja. Mministrici očitajo tudi zavajanje javnosti v zvezi z njenim ravnanjem pri nakupu računalnikov.

Poslanci SDS sicer v danes vloženi interpelacij Stojmenovi Duh pravijo tudi, da je bilo njeno delovanje od nastopa funkcije »zgolj in samo z vsemi njenimi močmi usmerjeno v rušenje dobrega in učinkovitega dela njenega predhodnika« Marka Borisa Andrijaniča. Ministrica po prepričanju največje opozicijske stranke po letu in pol ministrovanja ni pripravila niti enega zakona, ki bi prispeval k digitalni preobrazbi Slovenije.

Od 13.000 razdeljenih le 39 računalnikov

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je javno naročilo za nakup 13.000 prenosnih računalnikov objavilo julija lani, razdeljeno je bilo na štiri sklope, uspešni pa so bili ponudniki Lancom, Unistar, Gambit trade in Acord-92. Na ta nekaj manj kot 6,5 milijona evrov vreden nakup je lani jeseni opozoril portal Preiskovalno.si z zapisom, da gre za povprečne, če ne slabše in cenovno bolj ugodne prenosne računalnike, neprimerne za resno delo.

Sojmenova Duh vztraja, da so kupljeni računalniki namenjeni opremljanju vrtcev in osnovnih šol ter otrokom iz socialno ogroženih družin. Po avgustovskih ujmah so v zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav umestili člen, na podlagi katerega bi računalnike razdelili tudi prizadetim v poplavah.

Po podatkih iz prve polovice januarja je sicer ministrstvo za digitalno preobrazbo razdelilo le 39 od 13.000 kupljenih računalnikov, ostali pa so, kot je razkril državni sekretar na ministrstvu za digitalno preobrazbo Miroslav Kranjc, v skladišču v Logatcu.

Zadevo preiskuje tudi KPK

Zadevo v okviru postopka predhodnega preizkusa preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Zaradi domnevne netransparentnosti je o nakupu med drugim že razpravljala komisija DZ za nadzor javnih financ, v SDS pa so zahtevali tudi sklic skupne seje odborov DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter za izobraževanje, znanost in mladino.

Po vloženi interpelaciji bo imela ministrica skladno s poslovnikom DZ najmanj 15 dni in največ 30 dni časa za odgovor na interpelacijo. DZ bo razpravljal in odločal o interpelaciji najpozneje na prvi naslednji seji po prejemu odgovora interpeliranega ministra, če bodo poslanci dobili odgovor na interpelacijo najmanj 15 dni pred sejo, oziroma na prvi naslednji seji po preteku roka za odgovor na interpelacijo, če odgovor na interpelacijo v tem roku ne bo dan.

Predlagatelji interpelacije sicer za razrešitev ministra potrebujejo 46 glasov. SDS, ki šteje 27 poslancev, tako sama nima zadostnega števila glasov.

