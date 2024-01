»Ukrepi, ki bodo omogočili, da se naše družbe po potrebi pripravijo na vojno, so zdaj ne le zaželeni, temveč nujni,« je general Patrick Sanders dejal v govoru na mednarodni konferenci o oklepnih vozilih v Londonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ocenil je, da bi morala Velika Britanija v treh letih nujno povečati število vojakov s sedanjih okoli 74.000 na 120.000.

To pa po njegovi oceni ne bo dovolj. Slediti bo moralo urjenje in oprema državljanov, saj bi moral biti vsak konflikt »stvar vsega naroda«. Izpostavil je, da vojna v Ukrajini »brutalno ponazarja, da redne vojske začenjajo vojne, vojske državljanov pa jih zmagujejo v njih«. Kot primer je postavil dogajanje v vzhodni in severni Evropi, »kjer bolj čutijo bližino ruske grožnje in že ravnajo preudarno ter postavljajo temelje za nacionalno mobilizacijo«..

Spomnil je tudi na nedavna opozorila predsednika vojaškega odbora zveze Nato, admirala Roba Bauerja, da »mir ni več zagotovljen« in da morajo biti civilisti v državah članicah Nata pripravljeni na morebitno prihodnjo vojno z Rusijo. Bauer je opozoril, da bi bilo v primeru vojne treba vpoklicati veliko civilistov.

Britanski obrambni minister Grant Shapps, ki je v začetku meseca napovedal povečanje obrambnega proračuna z 2,1 na 2,5 odstotka BDP, je medtem prejšnji teden opozoril, da se »svet iz povojnega preusmerja v predvojnega«. Vlada v Londonu sicer ne razmišlja o uvedbi obveznega vojaškega roka.

Omenjena svarila pred morebitno bližajočo se vojno z Rusijo je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov danes komentiral z besedami, da evropske države potrebujejo zunanjega sovražnika, da odvrnejo pozornost državljanov od svojih gospodarskih težav. V zvezi z vojaškimi vajami, ki jih je Nato začel v sredo in v katerih bo sodelovalo 90.000 vojakov ter so največje vojaške vaje zavezništva po hladni vojni, pa je Peskov dejal, da je njihov namen ustrahovati Rusijo.