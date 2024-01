»Po prvih ocenah smo kljub inflacijskim pritiskom lani zabeležili do zdaj največji dobiček iz poslovanja v višini 397,6 milijona evrov. To je štiri odstotke več kot lani,« je na današnji novinarski konferenci navedel Jože Colarič. Lanskoletno poslovanje je označil za uspešno.. »Z dobrim poslovnim modelom in nenehnim prilagajanjem na različnih področjih poslovanja smo bili kos najrazličnejšim izzivom,« je dodal.

V skupini so lani registrirali 14 novih izdelkov ter na različnih trgih končali 698 registracijskih postopkov. Naložbe so znašale 131,2 milijona evrov. Med drugim so kupili 23 hektarjev zemljišč v industrijski coni Cikava v Novem mestu, s čimer si želijo zagotovili površine za širitev podjetja za naslednjih nekaj desetletij.

Za letos v družbi načrtujejo še več naložb, in sicer za dobrih 150 milijonov evrov. Ob tem je Colarič povedal, da gradnjo novega obrata Sinteza 2 v Krškem, kjer se je zapletlo s pridobivanjem okoljevarstvenih dovoljenj zaradi tožbe ene od okoljevarstvenih organizacij, zamikajo za nekaj let, četudi bi jim vsa dovoljenja uspelo dobiti že letos. »Trenutno imamo namreč zagotovljenih dovolj surovin, ki smo jih načrtovali izdelovati v Krškem,« je dejal.

Število zaposlenih so v Krki lani povečali za en odstotek. Konec lanskega leta je tako celotna skupina skupaj z agencijskimi delavci zaposlovala 12.753 ljudi, od tega 45 odstotkov v tujini. Letos nameravajo število zaposlenih povečati za tri odstotke. V skupini za letos načrtujejo prodajo izdelkov in storitev v višini 1,85 milijarde evrov in čisti dobiček v višini dobrih 310 milijonov evrov.

Ustanovitev podjetja v Indiji

V Krki so danes razkrili, da sta podjetji Krka in Laurus Labs iz Indije, ki pogodbeno sodelujeta že več let, njuni posli pa se dopolnjujejo, dosegli dogovor o ustanovitvi skupnega podjetja Krka Pharma v Hyderabadu v Indiji. V njem bo imela Krka 51-odstotni delež, Laurus pa 49-odstotnega. V podjetju bodo pripravili načrt za vstop na indijski trg in druge trge zunaj EU, na katerih Krka in Laurus s svojimi končnimi izdelki še nista navzoča.

Skupina je sicer lani rast prodaje dosegla na večini prodajnih trgov. Po prodaji je bila največja regija Vzhodna Evropa, kjer so prodali za 594 milijonov evrov izdelkov. Glede na leto prej je bilo to pet odstotkov manj. V Ruski federaciji je bila količinska rast prodaje sedemodstotna. V evrskem znesku se je zmanjšala za 10 odstotkov, v rubljih pa povečala za 15 odstotkov. Ker ščitenje tečaja rublja z izvedenimi finančnimi instrumenti ni mogoče, ga ščitijo naravno z nakupi blaga in storitev v rubljih, so pojasnili. Rast so beležili tudi na večini ostalih trgov v tej regiji.

Sledila je regija Srednja Evropa s prodajo v vrednosti 397,1 milijona evrov in devetodstotno letno rastjo. V regiji Zahodna Evropa, kjer je največji trg Nemčija, so prodali za 369,6 milijona evrov in dosegli 13-odstotno rast prodaje. V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 249,3 milijona evrov, kar je 11 odstotkov več. V Sloveniji so prodali za 113,8 milijona evrov izdelkov in storitev, kar predstavlja 6,3-odstotni delež prodaje skupine. Rast je bila 10-odstotna. Glavnino so ustvarili s prodajo izdelkov.

Vse večja prodaja

Prodane količine zdravil po Colaričevih besedah nenehno rastejo. »Leta 2005 smo prodali nekaj manj kot šest milijard tablet in kapsul, lani pa že nekaj manj kot 18 milijard,« je povedal, in pojasnil, da 94 odstotkov vsega blaga in storitev prodajo v tujini. Najpomembnejši trg je Rusija, sledijo Poljska, Nemčija, Ukrajina, Romunija in Slovenija. »V slednji zagotavljamo kar 30 odstotkov količin, ki jih potrebuje slovensko tržišče,« je dejal. Po epidemiji covida sicer v Sloveniji beležijo precejšnje povečanje obiska v Krkinih zdraviliščih.

Povedal je še, da je Krka novembra lani v okviru ocene trajnosti poslovanja od agencije S&P Global prejela prvo bonitetno oceno S&P Global CSA za leto 2023, kar jih uvršča med top 10 farmacevtskih podjetij.