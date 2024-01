Veter kroji 28. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih na Kulmu v Avstriji. Takšen scenarij se je napovedoval že v sredo na preizkusu letalnice, saj je skočilo le sedem predskakalcev, za nameček so imeli prireditelji težavo z eno izmed ponjav, ki napravo ščitijo pred vetrom. Danes zjutraj ob prihodu na letalnico je bilo očitno, da 55 skakalcev ne bo izvedlo niti enega skoka za trening in kvalifikacij, kar je najbolj razžalostilo šolsko mladino, ki so jo prireditelji pripeljali pod letalnico, kjer so si dali duška s trobljami.

Veter grozil, da bo podiral šotore

Veter je pihal tako silovito,saj je upogibal smreke in tresel šotore, da so se obiskovalci v njih trepetali, da se bodo podrli, ali da jim bodo na glavo padli televizijski ekrani in zvočniki, ki so nameščeni pod stropom in so nevarno nihali. Sestanki žirije, v kateri je v vlogi tehničnega delegata tudi Slovenec Gabrijel Gros, so se kar vrstili s sklepi o prestavitvah in odpovedih. Prireditelji so že sredi dopoldneva odpovedali kvalifikacije, ki so bile predvidene ob 14. uri, in na ta termin prestavili začetek treninga, a je bilo hitro očitno, da bo veter še naprej premočan. Skakalci so se zjutraj le za nekaj minut pripeljali pod letalnico, a so se hitro vrnili v hotele, kjer so čakali na odločitve vodstva tekmovanja.

»Glede na vremensko napoved smo pričakovali težek dan. Ker so bile razmere težke, je bilo bolje, da je prišlo do odpovedi, kot pa da bi silili z glavo skozi zid, zato na vse skupaj gledamo bolj pozitivno in kot negativno. Odpoved ne bo imela večjega vpliva na našo pripravo na tekmo, saj smo proste ure izkoristili za izboljšanje fizičnih zmogljivosti. Naredili smo aktivacijo, da bodo mišice in telesa pripravljeni na tekmo,« je povedal selektor slovenske reprezentance Robert Hrgota, ki se bo z ekipo vrnil zvečer vendarle vrnil letalnico, saj bo v izteku otvoritvena slovesnost prvenstva.

Po novem sporedu sta v petek ob 9. uri predvideni dve seriji vseh 55 skakalcev za trening, na tekmi bo imeli pravico nastopa 47 tekmovalcev, sa je bo kvalifikacij. Odpadla bosta dva Avstrijca ter po en Japonec, Nemec, Norvežan, Poljak, Slovenec in Američan. Ob 14. uri je predviden začetek prve serije in po njej še druge v konkurenci, tretja in četrta bosta v soboto. Slovenski selektor Robert Hrgota bo izbral izbiral med petimi tekmovalci, a so pred Žigo Jelarjem, ki je vskočil namesto poškodovanega Anžeta Laniška, v prednosti Lovro Kos, Timi Zajc ter Peter in Domen Prevc. Poškodba najboljšega slovenskega skakalca, ki bi bil v ožjem krogu favoritov za kolajne, je še vedno tema pogovorov v karavani. »Poškodba Anžeta je bila kar velik šok za ekipo. Takšne stvari se dogajajo. Čas za poškodbo nikoli ni pravi, a najbolj pomembno je, da ni potrebna nobena operacija, ampak se bo vse skupaj zacelilo samo. Zdaj moramo biti potrpežljivi, da bo povsem okreval. Tudi brez Anžeta imamo veliko močnih fantov, ki ga bodo morali zdaj nadomestiti,« je še povedal Hrgota, ki je tudi od trenerjev ostalih reprezentanc prejel dobre želje, da okreva čim prej. x