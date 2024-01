Gospodarski minister Matjaž Han, ki prihaja iz vrst SD, je ob prihodu na sejo vlade dejal, da interpelacije še ni prebral, zato jo težko komentira. Sicer pa gre za zadevo, ki je stvar stranke, poslancev in tudi vlade, je dodal.

V Levici pa želijo najprej počakati na pojasnila ministrice za digitalno preobrazbo, je povedala koordinatorka Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko. »Seveda je na ministrici, da pojasni situacijo, saj naši ministri in ministrstva v te stvari niso bili vpleteni,« je dodala.

Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic pa je poudaril, da je treba čim prej odpraviti manko, ki ga imamo v Sloveniji na področju digitalne vključenosti. »Potrebe po računalnikih so velike, najbrž potrebujemo več kot 200.000 računalnikov za normalno digitalno vključenost in to mora biti prva naloga ministrice,« dejal. Sicer pa je napovedi interpelacij pripisal »zanimivemu času političnega odločanja v luči evropskih volitev«.

Interpelacijo o delu ministrice za digitalno preobrazbo so napovedali v poslanski skupini SDS, saj po njihovem mnenju svoje delo opravlja nevestno, neodgovorno in netransparentno. Predsednika vlade Roberta Goloba pa pozivajo k razmisleku o tem, ali je ministrica še primerna za opravljanje svoje funkcije. V največji opozicijski stranki so predvsem kritični do nakupa 13.000 računalnikov prenosnih računalnikov za nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, ki ga je lani izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo.